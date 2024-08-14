Военный комитет НАТО запланировал встречу на уровне начальников генеральных штабов, которая пройдет в Праге с 13 по 15 сентября. Одним из ключевых вопросов на повестке станет реализация решений, принятых на саммите в США, в частности, обсуждение создания специального командования для координации военной помощи и подготовки украинских военных. Эту информацию распространила пресс-служба альянса.

Согласно заявлению, данное заседание Военного комитета, являющегося высшим военным органом НАТО, будет посвящено обсуждению мер по поддержке Украины. В частности, речь пойдет о создании нового командования, которое будет отвечать за планирование и координацию помощи в области безопасности и военной подготовки для Украины. Также в повестке дня значится анализ прогресса в реализации оборонных планов, усиление коллективной обороны и сдерживания, а также развитие глобального партнерства с азиатскими странами.

Кроме того, начальники генштабов НАТО намерены обсудить создание совместного с Украиной центра по анализу и подготовке, который будет учитывать опыт текущего конфликта.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние, что является крайне рискованной "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. По его словам, участие США и НАТО в конфликте проявляется не только в поставках оружия, но и в подготовке украинских военных на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле также заявляли, что западная военная поддержка Украины не способствует мирным переговорам и приведет к негативным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.orgВлада на Република Северна Македония( Creative Commons Public Domain Mark.)