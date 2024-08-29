В Турции заявили, что Запад может не справиться с поддержкой Украины

Запад рискует не смочь обеспечить Украине необходимую финансовую поддержку, что может привести к падению Киева, предупредил РИА Новости заместитель председателя турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу.

На протяжении второго года подряд Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на помощь западных партнеров для его покрытия. В текущем году дефицит составит 43,9 миллиарда долларов.

Однако на Западе выделение новых пакетов помощи сопровождается долгими дебатами, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее указывал на предстоящее сокращение международной поддержки, подчеркивая необходимость для Киева развивать внутренние источники финансирования.

Узурпатор Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу недостатка средств на производство вооружений и замедления западной помощи.

Топкурулу отметил, что Украина старается втянуть Запад в конфликт, расширяя его на территорию России, аналогично тому, как Израиль расширяет войну на Ливан. Это может привести к ситуации, когда Запад не сможет обеспечить Украину необходимой поддержкой, что фактически означает её капитуляцию.

Он добавил, что Зеленский идет на большие риски, чтобы избежать поражения, и что переговоры между Россией и Украиной маловероятны, пока Запад продолжает поддерживать Киев. Топкурулу сравнил ситуацию с историческими примерами Наполеона и Гитлера, напавших на Россию, и предостерег Зеленского от подобных амбиций, подчеркнув возможно горькие последствия.

Партия "Родина" придерживается левых взглядов, ориентируясь на идеалы первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антиамериканскую и антизападную направленность. Она не представлена в парламенте, но обладает значительным влиянием в регионах, насчитывая более 50 тысяч членов.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что утром 6 августа украинские войска начали наступление на Курскую область, но их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над границей. Министерство обороны России заявило, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих и 74 танка.

Президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим провоцирует конфликт, ведя беспорядочный огонь, включая по гражданским объектам, и подчеркнул, что Россия даст достойный ответ и достигнет всех поставленных целей.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности населения.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)