Вероятное получение Молдавией членства в международной военно-политической организации НАТО создаёт угрозу для государства, так как сделает из неё мишень для вооружённых конфликтов. Такое мнение высказал экс-генпрокурор Республики Молдова Александр Стояногло для исландской медиакомпании N4.

Александр Стояногло заявил, что с недавней поры начал всё больше слышать мнение о том, что если Молдавия станет членом какого-либо военного союза, то у республики появится защита. Однако сам экс генпрокурор сомневается в том, что всё будет так легко. Он сделал предположение, что государство могло бы получить членство в Организации Североатлантического договора. Он добавил, что Молдавия станет местом дислокации подразделений военно-политического союза, а это значит, что республика окажется мишенью возможных вооружённых конфликтов.

Экс-генпрокурор также отметил важную деталь, которая заключается в том, что Молдавия не способна обеспечивать современную армию. Для того чтобы хватало бюджета на её содержание, необходимо будет уменьшить траты на другие области. По мнению Александра Стояногло, это нецелесообразно расходовать кучу денежных средств на армию, если при этом пострадают по причине нехватки денег такие сферы, как медицина, образование и другие жизненно необходимые направления.

По мнению экс-генпрокурора, государству необходимо придерживаться статуса нейтралитета, а также пытаться достичь его признания другими странами.

Фото: Andrei Szocs (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)