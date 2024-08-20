Североатлантический альянс фактически вторгся на территорию Российской Федерации вместе с ВСУ с украинской территории. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

"Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию", — утверждает американский эксперт.

Аналитик призвал задуматься, что произойдет с Украиной, если бы армия Мексики при поддержке Москвы зашла на территорию Соединенных Штатов. Джонсон подчеркнул, что Вашингтон это рассматривал бы как акт войны.

Кроме того, эксперт отметил, что из-за высокого военного и экономического потенциала России, который сильно превосходит возможности США и Евросоюза по снабжению Киева оружием и военной техники, Украину ждет неминуемая учесть.

Фото: flickr/Allied Joint Force Command Brunssum