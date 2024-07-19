До 2014 года Крымский полуостров представлял значительный стратегический интерес для морских держав Североатлантического альянса.

Его уникальное географическое положение открывало широкие возможности не только для контроля над Черным морем, но и для потенциальных операций на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказал Василий Кашин, возглавляющий центр комплексных европейских и международных исследований при НИУ ВШЭ.

Эксперт подчеркнул, что если бы события развивались по иному сценарию, вероятно, на территории полуострова уже функционировали бы военные объекты НАТО.

Их активное использование было бы обусловлено стратегическим расположением Крыма, позволяющим эффективно проецировать силу как в Черноморском регионе, так и на Ближнем Востоке.

Кашин отметил, что в период, предшествовавший 2014 году, Крым регулярно становился местом визитов западных делегаций. Более того, украинские власти проводили на полуострове совместные военные учения с силами НАТО.

По словам аналитика, интерес к Крыму со стороны Запада был весьма значительным. Он упомянул о существовании документальных свидетельств, указывающих на то, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году фактически предотвратило размещение сил НАТО на полуострове.

В подтверждение своих слов Кашин сослался на опубликованные материалы тендеров, инициированных военно-морскими силами и морской пехотой США, касающихся строительства и модернизации различных объектов в Крыму.

Фото: commons. wikimedia.org/Крым (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)