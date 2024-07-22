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Турция предупреждает Россию о планах НАТО открыть второй фронт против РФ
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Турция предупреждает Россию о планах НАТО открыть второй фронт против РФ

США стремятся открыть южный фронт против России через Армению, утверждает журналист турецкой газеты Cumhuriyet.

Автор статьи отмечает, что Вашингтон уже неоднократно пытался создать южный фронт на границах России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, но эти попытки не увенчались успехом. В настоящее время, по его мнению, США вновь нацелились на сближение с Арменией с той же целью.

Согласно материалу, США пытаются использовать Армению в своих интересах. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. В этой связи также обсуждается возможность назначения представителя армии США в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту информацию, объявив о "начале нового стратегического этапа" в отношениях между США и Арменией.

Автор статьи полагает, что таким образом США стремятся достичь двойной цели: открыть южный фронт против России и укрепить свое присутствие в "астанинском треугольнике" (Турция — Россия — Иран).

Как отметил заместитель директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. Он подчеркнул, что это приглашение является еще одним примером попыток США распространить свое деструктивное влияние на различные регионы мира.

Фото: www. flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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