США стремятся открыть южный фронт против России через Армению, утверждает журналист турецкой газеты Cumhuriyet.

Автор статьи отмечает, что Вашингтон уже неоднократно пытался создать южный фронт на границах России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, но эти попытки не увенчались успехом. В настоящее время, по его мнению, США вновь нацелились на сближение с Арменией с той же целью.

Согласно материалу, США пытаются использовать Армению в своих интересах. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. В этой связи также обсуждается возможность назначения представителя армии США в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту информацию, объявив о "начале нового стратегического этапа" в отношениях между США и Арменией.

Автор статьи полагает, что таким образом США стремятся достичь двойной цели: открыть южный фронт против России и укрепить свое присутствие в "астанинском треугольнике" (Турция — Россия — Иран).

Как отметил заместитель директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. Он подчеркнул, что это приглашение является еще одним примером попыток США распространить свое деструктивное влияние на различные регионы мира.

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