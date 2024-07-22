США стремятся открыть южный фронт против России через Армению, утверждает журналист турецкой газеты Cumhuriyet.
Автор статьи отмечает, что Вашингтон уже неоднократно пытался создать южный фронт на границах России, воспользовавшись ситуацией в Грузии, но эти попытки не увенчались успехом. В настоящее время, по его мнению, США вновь нацелились на сближение с Арменией с той же целью.
Согласно материалу, США пытаются использовать Армению в своих интересах. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. В этой связи также обсуждается возможность назначения представителя армии США в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту информацию, объявив о "начале нового стратегического этапа" в отношениях между США и Арменией.
Автор статьи полагает, что таким образом США стремятся достичь двойной цели: открыть южный фронт против России и укрепить свое присутствие в "астанинском треугольнике" (Турция — Россия — Иран).
Как отметил заместитель директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел Андрей Настасьин, американские власти пригласили представителей Армении и Азербайджана на саммит НАТО, чтобы "оторвать" их от России. Он подчеркнул, что это приглашение является еще одним примером попыток США распространить свое деструктивное влияние на различные регионы мира.
Фото: www. flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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