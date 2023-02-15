Оборонный потенциал Грузии и Молдавии будет взят под контроль странами НАТО, чтобы усилить военную поддержку двум государствам. Список также дополнили Босния и Герцеговина, как "партнеров, которые находятся в опасности", об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на заседании в Брюсселе

«Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО»

Ранее политик заявил, что министры обороны альянса планируют утвердить новые принципы военного объединения.