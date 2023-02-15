Оборонный потенциал Грузии и Молдавии будет взят под контроль странами НАТО, чтобы усилить военную поддержку двум государствам. Список также дополнили Босния и Герцеговина, как "партнеров, которые находятся в опасности", об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на заседании в Брюсселе
«Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО»
Ранее политик заявил, что министры обороны альянса планируют утвердить новые принципы военного объединения.
Россия отправила 80 тонн гумпомощи и 1 млн долларов пострадавшей Турции
Об этом сообщил посол Турции в Москве Мехмет Самсар, подчеркнув активное участие Москвы в делах иностранного государства
Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру
Причиной задержек авиарейсов стало повреждение кабеля Deutsche Telekom
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков