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  • Опубликована сегодня в 15:55

Военная поддержка Грузии и Молдавии взята под контроль странами НАТО

Оборонный потенциал Грузии и Молдавии будет взят под контроль странами НАТО, чтобы усилить военную поддержку двум государствам. Список также дополнили Босния и Герцеговина, как "партнеров, которые находятся в опасности", об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на заседании в Брюсселе

«Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО»

Ранее политик заявил, что министры обороны альянса планируют утвердить новые принципы военного объединения.

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