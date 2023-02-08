Соединенные Штаты Америки уверены, что ряды НАТО вскоре пополнят Финляндия и Швеция. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, по нашему мнению. И альянс должен приветствовать их как можно скорее... Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро"

Известно, что заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии.