Соединенные Штаты Америки уверены, что ряды НАТО вскоре пополнят Финляндия и Швеция. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, по нашему мнению. И альянс должен приветствовать их как можно скорее... Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро"
Известно, что заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии.
В Лондоне состоится конференция по вопросам восстановления Украины
Встречу организуют 21-22 июня, где оба государства будут разрабатывать "современную и устойчивую" экономику
Российские самолёты Бе-200 потушили пожар близ порта Искендерун
Бывший замглавы МЧС России сравнивает нынешний пожар с возгоранием в турецком Измите на объекте концерна "Тюпраш" в августе 1999 года
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.