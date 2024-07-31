Военно-политический альянс государств НАТО планирует создать новый план действий в отношении РФ, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, ранее глава Управления по координации санкций в администрации Байдена Джеймс О'Брайен. Информирует РИА Новости.
НАТО в скором времени планирует создать план действий в отношении РФ, заявил О'Брайен. Отмечается, что этот план действий должен сплотить всех союзников в будущем контакте с РФ.
В середине текущего месяца прошла международная встреча глав государств НАТО. Бессменный пресс-секретарь Владимира Путина в должности главы государства и председателя правительства Дмитрий Песков позже заявил, что итоги переговоров Североатлантического альянса представляют опасность для Российской Федерации.
РФ уже многократно заявляла, что не представляет опасности для государств международной военно-политической организации. Однако Российская Федерация не станет игнорировать действия, которые могут как-либо угрожать её безопасности.
Фото: Flickr / Государственный департамент США (the image is in the public domain)
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