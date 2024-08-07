Французский генерал раскрыл главную слабость НАТО: альянс не сможет ответить России

Страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) могут столкнуться с трудностями при ответе на нападение России из-за логистических проблем. Об этом сообщил французский генерал Бертран Тужу в интервью изданию Politico.
Тужу отметил, что в настоящее время перемещение военной техники между странами происходит значительно сложнее, чем во времена Холодной войны.
В случае потенциального нападения России, переброска войск и вооружения должна будет осуществляться в кратчайшие сроки.
Генерал также подчеркнул, что одной из основных преград могут стать административные сложности. В качестве примера он привел ситуацию 2022 года, когда Франция планировала передать танки Украине.
Тужу рассказал, что они столкнулись с масштабной административной волокитой: несмотря на боевые действия на Украине, таможенники указывали на отсутствие нужного тоннажа на ось и запрещали танкам пересекать границу Германии.
Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Keith Anderson(Creative Commons CC0 License)
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