На границе Калининградской области России, в воздушном пространстве Литвы, два самолета НАТО выполняют разведывательные миссии, используя прикрытие гражданских бизнес-джетов.
Один из них — Saab 340 с турбовинтовыми двигателями, другой — Bombardier Challenger 650 с реактивными двигателями. Эти маскировочные меры делают их незаметными для большинства наблюдателей в онлайн-ресурсах, отслеживающих воздушное движение.
Обычные гражданские бизнес-джеты и региональные авиалинии не проявляют такой же регулярности и последовательности в своих полетах.
Российские военные службы радиотехнической разведки зафиксировали сигналы от мощных АФАР-радаров и других устройств, характерных для военных самолетов, на борту этих самолетов.
Фото:flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces(Creative Commons CC0 License)
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