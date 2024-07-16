На границе Калининградской области России, в воздушном пространстве Литвы, два самолета НАТО выполняют разведывательные миссии, используя прикрытие гражданских бизнес-джетов.

Один из них — Saab 340 с турбовинтовыми двигателями, другой — Bombardier Challenger 650 с реактивными двигателями. Эти маскировочные меры делают их незаметными для большинства наблюдателей в онлайн-ресурсах, отслеживающих воздушное движение.

Обычные гражданские бизнес-джеты и региональные авиалинии не проявляют такой же регулярности и последовательности в своих полетах.

Российские военные службы радиотехнической разведки зафиксировали сигналы от мощных АФАР-радаров и других устройств, характерных для военных самолетов, на борту этих самолетов.

Фото:flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces(Creative Commons CC0 License)