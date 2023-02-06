НАТО ждет распад, альянс просто не сможет существовать, если не будут начаты скорые переговоры по Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

"Если мы не начнем быстрые переговоры, то в скором времени НАТО перестанет существовать", — сказал Макгрегор.

По его словам, блок НАТО создавался как оборонительный, а не наступательный альянс. Поэтому для некоторых стран политика, которую реализует альянс с начала 90-х годов кажется неприемлемой.

В связи с этим Макгрегор привел пример Турции, которая пытается посредничать между Россией и Украиной и заблокировала принятие в альянс Швеции и Финляндии.