Швеция и Финляндия могут стать полноправными членами НАТО и без согласия Турции. Об этом заявила эксперт по международной политике Татьяна Пархалина.

По ее словам, подобный прецедент уже был, когда в Евросоюз принимали Венгрию. Поэтому нельзя исключить, что и в НАТО отойдут от принципа единогласия.

Татьяна Пархалина напомнила о недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в 2023 году, несмотря на вето Турции. В нынешнее время не стоит удивляться возможному изменению "правил игры".