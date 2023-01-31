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  • Опубликована сегодня в 7:47

Мы живем в эпоху политического разлома: Эксперт объяснила, почему Швеция и Турция станут членами НАТО

Швеция и Финляндия могут стать полноправными членами НАТО и без согласия Турции. Об этом заявила эксперт по международной политике Татьяна Пархалина.

По ее словам, подобный прецедент уже был, когда в Евросоюз принимали Венгрию. Поэтому нельзя исключить, что и в НАТО отойдут от принципа единогласия.

Татьяна Пархалина напомнила о недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в 2023 году, несмотря на вето Турции. В нынешнее время не стоит удивляться возможному изменению "правил игры".

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