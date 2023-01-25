Молдавия на данном этапе не готова стать членом НАТО из-за слабого оснащения национальной армии. Об этом заявил глава минобороны республики Анатолий Носатый.
По его словам, чтобы стать членом Альянса нужно провести ряд реформ, модернизировать армию, внедрять определенные стандарты, вносить свою лепту в бюджет союза.
"На данный момент мы не готовы стать членом НАТО, оснащение национальной армии оставляет желать лучшего", — заявил Носатый.
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