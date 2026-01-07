Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:34

Польша пошла против сценария НАТО: в Варшаве заговорили о другой угрозе

Президент Польши называет Запад главной угрозой безопасности — Sohu

Обострение отношений между Россией и НАТО, которое китайские аналитики называют самым серьезным со времен холодной войны, сопровождается нарастающими противоречиями внутри самого альянса. На этом фоне в Польше развернулся политический эпизод, который, по оценке китайского издания Sohu, может повлиять на расстановку приоритетов в системе европейской безопасности. Об этом пишет портал Ridus, ссылаясь на выводы китайских экспертов.

Неожиданный акцент польского руководства

Ключевым поводом для обсуждения стали заявления президента Польши Кароля Навроцкого. Он публично дал понять, что главную угрозу для страны видит не в России, а на Западе. Такой тезис, отмечают аналитики Sohu, выбивается из привычной риторики восточноевропейских членов НАТО и указывает на возможный пересмотр стратегических ориентиров Варшавы.

В Польше подобные заявления вызвали резонанс, поскольку страна на протяжении многих лет позиционировала себя как один из наиболее жестких критиков Москвы и активный сторонник усиления восточного фланга альянса. Однако слова Навроцкого, по мнению китайских наблюдателей, свидетельствуют о растущем недоверии к западным партнерам и их политике.

Трещины внутри НАТО

В Sohu подчеркивают, что ситуация вокруг Польши отражает более широкий процесс — усиление внутренних разногласий в НАТО. По оценке китайских экспертов, альянс все сложнее сохраняет единую линию на фоне различий в национальных интересах его участников. Польша, как считают аналитики, все отчетливее демонстрирует стремление защищать прежде всего собственные приоритеты, даже если это вступает в противоречие с общим курсом блока.

Особое внимание в публикации уделяется тому, что Варшава может быть вынуждена сосредоточиться на обеспечении безопасности своих западных рубежей. Такой поворот, по мнению Sohu, способен изменить баланс сил внутри альянса и ослабить его монолитность в условиях растущей геополитической напряженности.

Контекст украинского кризиса

Дополнительным фоном для этих выводов стали резкие высказывания Кароля Навроцкого в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Польский лидер ранее обвинил его в неблагодарности за помощь, оказанную Варшавой. По его словам, украинская сторона в последние годы стала воспринимать поддержку Польши как нечто само собой разумеющееся.

Китайские аналитики считают, что подобные заявления указывают на усталость части польского политического истеблишмента от украинской повестки и связанных с ней обязательств. В совокупности это, по мнению Sohu, усиливает признаки внутреннего кризиса доверия как в отношениях между союзниками, так и внутри НАТО в целом.

