Дверь в НАТО затягивает туманом: Грузия столкнулась с новой реальностью

Вопрос евроатлантических перспектив Грузии вновь оказался под сомнением на фоне изменений в риторике ключевого союзника НАТО. Заявления, прозвучавшие в Тбилиси, указывают на более осторожную оценку будущего расширения альянса и места страны в этом процессе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Оценка премьер-министра Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал перспективу вступления страны в НАТО туманной. Такое мнение он высказал в интервью Первому каналу Общественного вещателя, комментируя публикацию обновлённой Стратегии национальной безопасности США. По словам главы правительства, подход Вашингтона к политике "открытых дверей" может претерпеть изменения.

"Сегодня перспектива вступления в НАТО очень туманная, исходя в том числе из этих записей и тех заявлений, которые делаются последние годы", — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе подчеркнул, что разговоры о возможной приостановке расширения НАТО начались вскоре после начала конфликта на Украине. В этих условиях, по его словам, Тбилиси следует придерживаться прагматичного и взвешенного подхода, не делая поспешных выводов.

Контекст стратегии США

Поводом для заявлений грузинского премьера стала обновлённая Стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом 5 декабря. В документе отмечается, что НАТО не должна рассматриваться как альянс, который автоматически и постоянно расширяется. Эта формулировка стала предметом активных обсуждений среди стран, рассчитывающих на членство в блоке.

Американская стратегия, по оценке Кобахидзе, отражает более осторожное отношение к вопросу расширения. Он отметил, что подобные сигналы со стороны Вашингтона и заявления западных политиков последних лет объективно усложняют прогнозы для стран-кандидатов.

Позиция Тбилиси

Несмотря на сдержанные оценки, премьер-министр подчеркнул, что грузинские власти намерены сохранять спокойствие и терпение. По его словам, дальнейшие шаги должны зависеть от развития международной обстановки и решений ключевых игроков.

Грузия, как отметил Кобахидзе, продолжит наблюдать за процессами и адаптировать свою внешнеполитическую линию к меняющимся условиям, не отказываясь от стратегических ориентиров, но и не игнорируя новые реалии.