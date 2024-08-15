Что делать, если обувь слишком сильно натирает: полезные советы

Способы, как растянуть новую обувь, чтобы она не натирала

Почему новая обувь натирает

Новые сапоги, туфли, сандалии могут натирать по разным причинам. Кроме того, обувь может давить на стопу в абсолютно разных местах: в пятке, мизинце, лодыжке и даже сбоку стопы.

Однако чаще всего проблема концентрируется в области жесткой пятки обуви.

Что делать, если обувь натирает ноги

Чтобы растянуть кожаную обувь, которая натирает, носите ее дома с шерстяными носками. Носите новую пару по дому в течение нескольких часов, чтобы смягчить кожу и отрегулировать пятку в соответствии с анатомией вашей стопы. Если у вас не получается растянуть за один раз, повторите процедуру несколько раз.

Также смажьте внутреннюю поверхность, где она натирает, глицерином или жирным кремом.

Кроме того, можно использовать специальные растяжки, которые помогут растянуть слишком маленькую обувь.

Фото: unsplash.com/Jake Hills (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)