Что делать, если обувь слишком сильно натирает: полезные советы

Почему новая обувь натирает
Новые сапоги, туфли, сандалии могут натирать по разным причинам. Кроме того, обувь может давить на стопу в абсолютно разных местах: в пятке, мизинце, лодыжке и даже сбоку стопы.
Однако чаще всего проблема концентрируется в области жесткой пятки обуви.
Что делать, если обувь натирает ноги
Чтобы растянуть кожаную обувь, которая натирает, носите ее дома с шерстяными носками. Носите новую пару по дому в течение нескольких часов, чтобы смягчить кожу и отрегулировать пятку в соответствии с анатомией вашей стопы. Если у вас не получается растянуть за один раз, повторите процедуру несколько раз.
Также смажьте внутреннюю поверхность, где она натирает, глицерином или жирным кремом.
Кроме того, можно использовать специальные растяжки, которые помогут растянуть слишком маленькую обувь.
Фото: unsplash.com/Jake Hills (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Основателя Greenpeace оставят под арестом до 5 сентября
Канадский капитан Пол Уотсон, один из основателей известных природоохранных организаций Greenpeace и Sea Shepherd, арестованный в Гренландии, будет находиться под арестом до 5 сентября в ожидании решения об экстрадиции в Японию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Байден уверен, что победил бы Трампа в честных выборах
Президент США Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок из-за политической изоляции со стороны однопартийцев, несмотря на то, что сам он уверен в своей способности победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах, пишет New York Times со ссылкой на источники.
"Значительное количество": более 25% рожениц в Подмосковье - из других регионов России и стран СНГ
Роды в Подмосковье: популярность растет, приезжают со всей страны.
Актриса Кристина Асмус показала отца: "Мы смотрели Олимпиаду"
Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус рассказала, какой досуг она выбрала для времяпрепровождения с отцом.