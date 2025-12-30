Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото общественного транспорта
Фото общественного транспорта
© https://unsplash.com by Kir Rostovsky is licensed under Free
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:55

Бесплатный проезд в новогоднюю ночь выходит на федеральный уровень: депутаты предлагают правило для всей страны

Депутаты предлагают бесплатный проезд в новогоднюю ночь по всей России — ТАСС

Вопрос доступности городского транспорта в новогоднюю ночь снова вышел на федеральный уровень. Поводом стала инициатива депутатов, которые предлагают распространить практику бесплатного проезда на всю страну, а не только на отдельные регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Инициатива депутатов "Новых людей"

Группа депутатов от фракции "Новые люди" направила письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину. В обращении парламентарии предложили рекомендовать регионам обеспечить бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования в новогоднюю ночь.

Речь идёт о конкретном временном промежутке — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

"Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне рекомендации субъектам Российской Федерации обеспечить бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования", — говорится в обращении, переданном ТАСС.

Опыт Москвы и региональные различия

Авторы инициативы указали, что в Москве бесплатный проезд в новогоднюю ночь действует уже несколько лет. По их оценке, такая практика демонстрирует положительные результаты и способствует более организованному передвижению горожан в праздничные часы.

В то же время в большинстве регионов, как отмечают депутаты, отсутствует единый подход к работе транспорта в новогоднюю ночь. Решения принимаются на местном уровне и зачастую зависят от финансовых возможностей конкретного субъекта РФ, что приводит к заметному неравенству условий для пассажиров.

Проблемы перевозчиков и возможные решения

По словам депутатов, частные компании, работающие по нерегулируемым тарифам, не заинтересованы в выходе на линии в новогоднюю ночь без дополнительной компенсации. Муниципальные бюджеты, в свою очередь, не всегда предусматривают средства на такие субсидии.

Парламентарии считают, что введение бесплатного проезда сделает праздничные мероприятия более доступными для граждан независимо от региона проживания и поможет снизить социальную напряжённость. Для реализации инициативы, по их мнению, необходимо заранее проработать механизмы компенсации выпадающих доходов перевозчикам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ежедневный рейс связал Запорожскую область и Крым — Росавтотранс сегодня в 11:46
Ехали по случаю — теперь по расписанию: сообщение между регионами выходит на новый режим

Мелитополь и Симферополь связали ежедневные автобусные рейсы. Какое расписание утвердили и почему маршрут важен для пассажиров?

Читать полностью » В Крыму из-за снегопада перекрыли муниципальные дороги — Крымавтодор сегодня в 11:43
Снег отрезал Крым по частям: несколько дорог исчезли с карты за одну ночь

Сильный снегопад парализовал движение на муниципальных дорогах Крыма. Какие участки перекрыты и когда ждать восстановления проезда?

Читать полностью » Крым ежегодно закупает до 250 млн бутылок — Российская газета сегодня в 11:40
Вино есть — тары нет: почему Крым подошёл к грани логистического тупика

Крым может получить собственный завод стеклотары. Почему дефицит бутылок стал критическим и как инвестор из Сибири меняет ситуацию на полуострове.

Читать полностью » Мужчина получил травму из-за гололедицы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU сегодня в 11:20
Травмированные пешеходы на гололеде: что делать, чтобы избежать несчастных случаев зимой

Во Владивостоке продолжают происходить инциденты с пострадавшими из-за гололедицы. Власти начали проверку состояния дорог и пешеходной инфраструктуры.

Читать полностью » В Москве запрещают запускать пиротехнику рядом с жилыми домами сегодня в 11:17
Фейерверки в Москве превращаются в оружие: полиция вводит жёсткий запрет перед Новым годом

В преддверии Нового года в Москве введены ограничения на пиротехнику из-за провокаций. Как это повлияет на празднование? Узнайте об опасностях и мерах по безопасности.

Читать полностью » В Петербурге десятки домов остались без отопления из-за пожара на ТЭЦ — Осторожно, новости вчера в 23:32
Холод пришёл внезапно: как Петербург оказался без горячей воды и отопления

Авария на ТЭЦ в Петербурге оставила несколько районов без отопления и горячей воды почти на сутки, сроки восстановления не названы.

Читать полностью » Транспорт Петербурга перевели на круглосуточный режим в новогоднюю ночь — администрация Петербурга вчера в 17:20
Метро Петербурга не закроется на праздники: транспорт запустят круглосуточно в две главные ночи зимы

Петербург переводит транспорт на круглосуточный режим в новогоднюю и рождественскую ночи. Как будет ходить метро и какие маршруты усилят?

Читать полностью » Реновацию в Москве завершили в 12 районах — мэр Собянин вчера в 15:39
Москва завершила реновацию в 12 районах: четверть программы уже на финише переселения

Московская реновация завершена в 12 районах, включая Черёмушки. В проекте участвуют около миллиона жителей. Узнайте, что ждет переселенцев и что скрывает следующий этап.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Банки блокируют легальные переводы из-за антифрода — Ульянов
Мир
Поиски украинского подростка в Хемскерке завершились трагедией — NL Times
ЮФО
Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости
Садоводство
Утоптанный снег защищает яблони от мышей зимой — садоводы
ЮФО
Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года
ЮФО
В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы
Общество
РЖД украсили вагоны к Новому году наклейками и ёлочными мотивами — РЖД
ЮФО
В Крыму из-за непогоды ввели усиленный режим МЧС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet