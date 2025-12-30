Бесплатный проезд в новогоднюю ночь выходит на федеральный уровень: депутаты предлагают правило для всей страны

Вопрос доступности городского транспорта в новогоднюю ночь снова вышел на федеральный уровень. Поводом стала инициатива депутатов, которые предлагают распространить практику бесплатного проезда на всю страну, а не только на отдельные регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Инициатива депутатов "Новых людей"

Группа депутатов от фракции "Новые люди" направила письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину. В обращении парламентарии предложили рекомендовать регионам обеспечить бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования в новогоднюю ночь.

Речь идёт о конкретном временном промежутке — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

"Предлагаем рассмотреть возможность введения на федеральном уровне рекомендации субъектам Российской Федерации обеспечить бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования", — говорится в обращении, переданном ТАСС.

Опыт Москвы и региональные различия

Авторы инициативы указали, что в Москве бесплатный проезд в новогоднюю ночь действует уже несколько лет. По их оценке, такая практика демонстрирует положительные результаты и способствует более организованному передвижению горожан в праздничные часы.

В то же время в большинстве регионов, как отмечают депутаты, отсутствует единый подход к работе транспорта в новогоднюю ночь. Решения принимаются на местном уровне и зачастую зависят от финансовых возможностей конкретного субъекта РФ, что приводит к заметному неравенству условий для пассажиров.

Проблемы перевозчиков и возможные решения

По словам депутатов, частные компании, работающие по нерегулируемым тарифам, не заинтересованы в выходе на линии в новогоднюю ночь без дополнительной компенсации. Муниципальные бюджеты, в свою очередь, не всегда предусматривают средства на такие субсидии.

Парламентарии считают, что введение бесплатного проезда сделает праздничные мероприятия более доступными для граждан независимо от региона проживания и поможет снизить социальную напряжённость. Для реализации инициативы, по их мнению, необходимо заранее проработать механизмы компенсации выпадающих доходов перевозчикам.