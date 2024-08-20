Министерство науки и высшего образование РФ будет оперировать Национальный словарный фонд

В России к 31 января 2027 года планируется создать Национальный словарный фонд в виде единого цифрового ресурса, который объединит данные словарей русского языка за последние три века. Оператором проекта станет Министерство науки и высшего образования РФ.

Фонд будет предоставлять информацию о написании, произношении и значении слов, а также об их грамматических характеристиках и фразеологических сочетаниях. Основная цель проекта — повышение грамотности, защита и развитие русского языка, а также поддержка русскоязычной среды за рубежом.

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