молебен
молебен
© Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:43

Забудьте про границы: национальная идея России кроется в красоте творения и памяти героев

Национальная идея России связана с духовным преображением — Протоиерей Вигилянский

Вопрос о национальной идее в России снова выходит на первый план — и звучит не только в политическом, но и в духовном измерении. Об этом сообщает РИА Новости, приводя позицию протоиерея Владимира Вигилянского, настоятеля храма Святой Татианы при МГУ и многолетнего руководителя пресс-службы патриарха. В интервью он утверждает: национальная идея страны по своей сути метафизическая, связанная с духовным преображением человека и общества, а также с сохранением традиционных евангельских ценностей.

Национальная идея как духовное преображение

Священнослужитель говорит о национальной идее прежде всего как о религиозной и "метафизической" категории. Он считает, что все, что не противоречит Евангелию, должно быть востребовано для России, поскольку речь идет о преобразовании "эмпирической" земной жизни в жизнь, наполненную духовным смыслом. В этом контексте национальная идея воспринимается как ориентир, который помогает обществу удерживаться в поле нравственных и традиционных представлений о добре и справедливости.

"Как для человека верующего, для меня это прежде всего идея религиозная, метафизическая: все, что не противоречит евангельским истинам, должно быть востребовано для России", — сказал протоиерей Владимир Вигилянский.

Он добавил, что идея включает стремление к "подлинно духоносной" жизни и сохранение традиционных ценностей, понимаемых широко — от моральных норм до отношения к миру.

Традиционные ценности и "красота творения Божиего"

Под сохранением традиционных ценностей Вигилянский подразумевает не только уклад и нормы поведения, но и сохранение "красоты творения Божиего". По его словам, это связано с людьми, которые своей жизнью, трудом, подвигом и творчеством проявляли "образ и подобие Божие" — от святых и героев до поэтов и художников. Такой подход расширяет представление о традициях: речь идет не только о прошлом, но и о непрерывности культурной и духовной памяти.

Священник подчеркивает: Россия в его понимании — не просто территория, а "духовно-телесный организм". Эта формулировка акцентирует мысль о том, что национальная идентичность формируется не только через границы, но и через общий исторический опыт, культуру, нравственные ориентиры и способность общества сохранять внутреннее единство.

Государственность, суверенитет и ограничения для идеологии

Вигилянский связывает национальную идею не только с религией, но и с государственностью. Он говорит о необходимости заботы о безопасности каждого гражданина, о свободе личности, а также об умножении материального и культурного богатства страны. При этом он выделяет важное условие: государственная идея должна защищать суверенитет, но не превращаться в угрозу для других стран.

Отдельно священник перечисляет явления, от которых национальная идея, по его мнению, должна быть "очищена": самодовольство, триумфализм, шовинизм, ксенофобия, анархизм и социальный фашизм. В таком перечне он обозначает границы допустимого, показывая, что национальная идея, даже опираясь на суверенитет, не может строиться на исключительности и презрении к другим.

Закон, справедливость и философские формулы прошлого

В разговоре он также акцентирует значение правового измерения. По словам Вигилянского, государственная идея основывается на Конституции и законах, а их главный принцип — справедливость и равенство перед законом. Он считает, что выборная власть обязана быть "слугой" этой идеи, чтобы у верующих не возникало внутреннего конфликта между молитвой о властях и ощущением несправедливости.

В качестве философского ориентира священник приводит определение Владимира Соловьева: идея нации — это "не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности". Он также упоминает формулу графа Сергея Уварова "Православие. Самодержавие. Народность", отмечая, что она подвергалась критике и интерпретациям, но долгое время была официальной опорой идеологии Российской империи. Вигилянский напоминает об этом как о примере исторического поиска национальной идеи, который продолжается и сегодня.

