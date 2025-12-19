Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Смартфон в руке
Смартфон в руке
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:45

Россия сделала ключевой шаг в цифровом будущем — Путин назвал момент своевременным

Путин заявил о достижении полного цифрового суверенитета РФ

Создание собственной цифровой инфраструктуры президент связал с вопросами суверенитета и независимости страны. По его словам, запуск национальной платформы стал логичным ответом на вызовы последних лет и подтвердил, что Россия вышла на качественно новый уровень в цифровой сфере.

Национальная платформа и цифровой суверенитет

Президент России Владимир Путин заявил, что создание национальной цифровой платформы MAX является правильным и своевременным шагом. Соответствующие оценки он дал в ходе Прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией в рамках программы "Итоги года". Глава государства подчеркнул, что благодаря развитию собственных решений Россия фактически добилась полного цифрового суверенитета.

Отвечая на вопрос блогера Wylsacom, Путин отметил, что запуск MAX стал важным этапом в формировании национальной цифровой экосистемы. По его словам, наличие собственных платформ позволяет стране самостоятельно выстраивать цифровые сервисы и не зависеть от внешних игроков.

Оценка решения о запуске MAX

Президент отдельно остановился на самом факте создания национального мессенджера. Он подчеркнул, что сомнений в необходимости такого шага у него нет.

"Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да. Конечно, нужно", — сказал президент России Владимир Путин.

