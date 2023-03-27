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  • Опубликована сегодня в 13:00

Нетаньяху сообщил о приостановлении судебной реформы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен прекратить судебную реформу из-за массовых акций протеста в стране. Об этом он сообщил своим коллегам по правительственной коалиции.

К премьер-министру присоединился министр юстиции Ярив Левин, убежденный, что другого выбора, кроме как отмены решения парламента, нет. Осталось убедить в этом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который «угрожает распустить правительство из-за этого», - мнение Левина.

Напомним, что президент Израиля Ицхак Герцог также недоволен происходящими в стране забастовками, поэтому он обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране.

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