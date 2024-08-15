На Украине признали продвижение ВС РФ в Донбассе несмотря на атаку на Курскую область

Темпы наступления российской армии на Донбассе и других ключевых направлениях в зоне проведения спецоперации не уменьшились из-за нападения украинских войск на Курскую область. Такое заявление сделал представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Темпы наступления [ВС РФ — прим.], активность штурмов не снижаются", — подчеркнул нацгвардеец, отвечая на вопрос о том, стало ли ВСУ "легче" в зоне после нападения Киева на российский регион.

Он подчеркнул, что эта информация исходит не только от Генерального штаба ВСУ, но и от военнослужащих, непосредственно выполняющих задачи в зоне боевых действий.

Стоит отметить, что ранее издание The New York Times приводило слова анонимного украинского чиновника, который назвал целью ВСУ в Курской области "отвлечение ВС РФ от других участков фронта", где у ВСУ наблюдаются проблемы.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation