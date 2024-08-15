Темпы наступления российской армии на Донбассе и других ключевых направлениях в зоне проведения спецоперации не уменьшились из-за нападения украинских войск на Курскую область. Такое заявление сделал представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.
"Темпы наступления [ВС РФ — прим.], активность штурмов не снижаются", — подчеркнул нацгвардеец, отвечая на вопрос о том, стало ли ВСУ "легче" в зоне после нападения Киева на российский регион.
Он подчеркнул, что эта информация исходит не только от Генерального штаба ВСУ, но и от военнослужащих, непосредственно выполняющих задачи в зоне боевых действий.
Стоит отметить, что ранее издание The New York Times приводило слова анонимного украинского чиновника, который назвал целью ВСУ в Курской области "отвлечение ВС РФ от других участков фронта", где у ВСУ наблюдаются проблемы.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation
На Украине готовят к приватизации Николаевский глиноземный завод
Украинские власти начали готовиться к приватизации одного из крупнейших европейских предприятий цветной металлургии — Николаевский глиноземный завод. Об этом сообщает издание LIga.net.
WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"
Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.
В Москве связали возросшее число заболеваемости ковидом с сезонностью
В Москве наблюдается сезонный рост заболеваемости COVID-19, что соответствует общемировой тенденции превращения вируса в сезонное заболевание. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе преобладает штамм FLiRT, который вызывает легкое течение болезни и быстрое выздоровление пациентов.
В эти выходные в Москве из-за перекрытия Тверской улицы автобусы изменят маршруты
В связи с тем, что начало Тверской улицы в Москве будет перекрыто с вечера 16 августа до утра 19 августа, несколько автобусных маршрутов временно изменятся, сообщил Департамент транспорта.