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  • Опубликована сегодня в 8:12

Владимир Рогов: Наступление ВСУ в Запорожской области провалилось

Планы украинских войск осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны.

По словам председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, благодаря убедительным действиям российской армии были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря.

Теперь, чтобы удержать линию фронта ВСУ вынуждены стягивать резервы, в том числе с донецкого направления.

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