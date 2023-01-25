Планы украинских войск осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны.
По словам председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, благодаря убедительным действиям российской армии были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря.
Теперь, чтобы удержать линию фронта ВСУ вынуждены стягивать резервы, в том числе с донецкого направления.
Европа не готова перевести свою экономику на военные рельсы ради Украины
Эксперт озвучил текущие проблемы, стоящие перед экономикой Евросоюза и заявил, что страны союза не готовы идти на поводу у Украины.
Турция может выйти из НАТО примерно через полгода
На фоне противоречий с партнерами по Североатлантическому альянсу Турция рассматривает возможность выхода из НАТО.
Пригожин попросил Володина доработать закон "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"
Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой доработать статью 280 УК РФ, добавив в нее пункт, запрещающий публичную критику участников СВО, защищающих интересы своего государства.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.