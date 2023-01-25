Планы украинских войск осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны.

По словам председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, благодаря убедительным действиям российской армии были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря.

Теперь, чтобы удержать линию фронта ВСУ вынуждены стягивать резервы, в том числе с донецкого направления.