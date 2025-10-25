Наследство, от которого не сбежишь: врач объяснил, почему варикоз передаётся даже тем, кто ведёт здоровый образ жизни

Варикозное расширение вен — это не просто эстетическая проблема, а хроническое заболевание, связанное с нарушением работы венозной системы. Оно развивается постепенно и часто имеет наследственный характер. Однако, как отмечают специалисты, передаётся не сам варикоз, а предрасположенность к слабости стенок сосудов.

Если в семье кто-то страдал от варикозного расширения вен, риск его появления возрастает, особенно при сочетании с малоподвижным образом жизни, гормональными изменениями и лишним весом. Врач-флеболог Даниил Чикишев поясняет, что при нарушении венозного оттока давление в сосудах повышается, вены растягиваются, и со временем могут появляться видимые узлы и сосудистые звёздочки.

"Симптомы могут варьироваться от изменений пигментации кожи и появления сосудистых звёздочек до прогрессирующего варикоза с выступающими венозными узлами, экземами и язвами", — отметил врач-флеболог Даниил Чикишев.

Заболевание чаще проявляется к 40 годам, но игнорирование профилактики способно ускорить его развитие. У женщин варикоз встречается значительно чаще, что связано с особенностями гормонального фона и периодами беременности.

Почему развивается варикоз

Ключевая причина варикозного расширения вен — нарушение венозного оттока. При этом кровь застаивается в нижних конечностях, создавая избыточное давление на стенки сосудов. Со временем они растягиваются, теряют эластичность и формируют узловые расширения.

На развитие болезни влияют:

наследственная предрасположенность;

длительное пребывание на ногах;

гормональные сбои;

лишний вес;

малоподвижный образ жизни.

Усугубить состояние могут неудобная обувь, тесная одежда и высокие каблуки, а также привычка сидеть, закинув ногу на ногу.

Сравнение факторов риска

Фактор Влияние на развитие варикоза Комментарий Наследственность Высокое Определяет слабость сосудистой стенки Гормональные изменения Среднее Особенно во время беременности и менопаузы Лишний вес Высокое Увеличивает давление на сосуды ног Длительное стояние или сидение Среднее Замедляет венозный отток Физическая активность Положительное Улучшает циркуляцию крови

Советы шаг за шагом

Следите за весом. Лишние килограммы увеличивают нагрузку на сосуды. Носите удобную обувь. Избегайте узких носков и каблуков выше 5 см. Выбирайте правильную физическую активность. Подойдут плавание, велосипед и ходьба. Избегайте прыжков и интенсивных нагрузок на ноги. Отдыхайте с приподнятыми ногами. Положение ног выше уровня сердца помогает снять отёки. Избегайте перегрева. Сауны и горячие ванны расширяют сосуды, что усиливает симптомы. Следите за изменениями на коже ног. При появлении тяжести, судорог или покалывания обратитесь к врачу. Носите компрессионный трикотаж. Он улучшает кровоток и предотвращает застой крови.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: игнорировать первые признаки (тяжесть, отёки, "звёздочки").

Последствие: переход заболевания в хроническую форму.

Альтернатива: обратиться к флебологу при первых симптомах.

Ошибка: заниматься силовыми тренировками без подготовки.

Последствие: повышение давления в венах и ухудшение состояния.

Альтернатива: заменить силовые упражнения плаванием или йогой.

Ошибка: носить тесную обувь и одежду.

Последствие: нарушение кровообращения и отёки.

Альтернатива: выбирать удобные модели из дышащих материалов.

Ошибка: длительно находиться в одной позе.

Последствие: застой крови в нижних конечностях.

Альтернатива: делать разминку каждые 30-40 минут.

А что если болезнь уже проявилась?

Если на ногах появились сосудистые звёздочки, чувство тяжести или выпуклые вены, откладывать визит к врачу не стоит. На ранних стадиях варикоз успешно поддаётся лечению с помощью мазей, компрессионного белья и физиотерапии.

При запущенных формах применяются малоинвазивные методы — лазерная коагуляция, склеротерапия или радиочастотная абляция. Эти процедуры помогают устранить повреждённые сосуды без хирургического вмешательства и длительного восстановления.

Плюсы и минусы современных методов лечения

Метод Преимущества Недостатки Лазерная коагуляция Безболезненно, быстрое восстановление Высокая стоимость Склеротерапия Эффективна при сосудистых звёздочках Требует повторных процедур Компрессионный трикотаж Поддерживает сосуды, предотвращает рецидив Нужен постоянный контроль ношения Медикаментозное лечение Снимает симптомы, улучшает кровоток Не устраняет причину болезни

FAQ

Можно ли полностью вылечить варикоз?

На ранних стадиях — да, при правильном лечении и профилактике. На поздних — можно остановить развитие болезни и избежать осложнений.

Какие симптомы должны насторожить?

Ощущение тяжести, судороги, отёки, появление сосудистых звёздочек или потемнение кожи.

Можно ли заниматься спортом при варикозе?

Да, но следует избегать нагрузок с прыжками и поднятием тяжестей.

Помогает ли контрастный душ?

Да, он укрепляет стенки сосудов и стимулирует кровообращение.

Насколько важна наследственность?

Она увеличивает риск, но не является приговором — регулярная профилактика снижает вероятность болезни.

Мифы и правда

Миф: варикоз появляется только у пожилых людей.

Правда: заболевание может проявиться уже в 25-30 лет, особенно при сидячей работе.

Миф: варикоз — это исключительно женская проблема.

Правда: у мужчин он встречается реже, но протекает тяжелее.

Миф: мази и кремы способны полностью вылечить варикоз.

Правда: они лишь облегчают симптомы, но не устраняют причину.

Исторический контекст

Проблема варикозного расширения вен известна с древности. Первые описания болезни встречаются в трудах Гиппократа и Авиценны, которые использовали компрессы и перевязки для облегчения боли. В XIX веке появились хирургические методы удаления вен, а в конце XX века — лазерные технологии, которые сделали лечение менее травматичным.

Современная флебология сочетает классические знания с новыми технологиями, позволяя лечить варикоз без операций и длительного восстановления.

Три интересных факта