Квартира, счёт, машина и даже питомец: распоряжение имуществом перестают связывать только с завещанием

Составление завещания чаще всего воспринимается как единственный способ заранее распорядиться имуществом на случай смерти. При этом, как отмечает ИА DEITA.RU, в российской практике есть и другие юридические инструменты, которые иногда оказываются удобнее. Выбор подходящего варианта зависит от того, какие условия наследодатель хочет закрепить и насколько важно снизить риск будущих споров.

Что даёт завещание и почему его не всегда выбирают

Завещание фиксирует волю человека в официальном документе и помогает избежать недоразумений между родственниками и наследниками. В нём можно распределить квартиры, дома, дачи, автомобили, мебель, ценные бумаги, ювелирные украшения, банковские счета и даже домашних животных. Такой формат делает распоряжение имуществом гибким, потому что перечень объектов практически не ограничен.

Одновременно завещание не всегда закрывает все жизненные сценарии, которые могут возникнуть позже. Поэтому, по словам кандидата юридических наук Ирины Сиваковой, существуют альтернативные способы передачи имущества, способные оказаться более подходящими и выгодными. Эти варианты позволяют заранее договориться о порядке перехода собственности и закрепить дополнительные условия.

Наследственный договор и сценарии на будущее

Одной из альтернатив называется наследственный договор, который заключают с потенциальными наследниками, заранее определяя порядок и условия перехода имущества. В отличие от "простого" завещания, этот документ позволяет предусмотреть разные варианты развития ситуации в зависимости от обстоятельств, которые могут произойти в будущем. Также договор даёт возможность возложить на наследников обязанности имущественного и неимущественного характера — например, выполнять определённые действия или заботиться о конкретных объектах.

Юрист подчёркивает, что у наследственного договора есть преимущества, связанные с устойчивостью к оспариванию. Он оформляется в присутствии наследников и нотариуса, с видеозаписью, что снижает риск недобросовестных манипуляций. При этом наследодатель сохраняет право собственности до конца жизни и может отменить или изменить договор в любой момент — это предусмотрено статьёй 1140.1 Гражданского кодекса РФ.

Дарение и брачный договор: когда имущество передают при жизни

Ещё один вариант — договор дарения, позволяющий передать дорогостоящее имущество потенциальным наследникам при жизни дарителя. Среди плюсов называется высокая защита: такой договор практически не подлежит отмене. Дополнительно исключаются претензии со стороны обязательных наследников, что делает механизм передачи имущества более предсказуемым.

Отдельно упоминаются брачные договоры, которые могут заключать только супруги. Они позволяют изменить режим собственности в браке — например, перевести имущество из совместной собственности в личную или наоборот. Такой документ помогает снизить риск споров с родственниками или обязательными наследниками, особенно если речь идёт о недвижимости, приобретённой до брака, включая добрачную квартиру.

Рента как замена завещанию

В качестве замены завещанию также приводится договор ренты — сделка, при которой собственник недвижимости заключает с потенциальным наследником договор пожизненного содержания с иждивением. В этой конструкции фиксируется обязанность обеспечивать содержание на протяжении всей жизни. Одновременно потенциальный наследник не становится собственником имущества сразу, что, по оценке юриста, даёт определённые юридические и налоговые преимущества.

Такой подход меняет логику передачи имущества: ключевым становится не только итоговый переход собственности, но и условия поддержки при жизни собственника. Именно поэтому рента рассматривается как отдельный инструмент, который может быть уместен в ситуациях, где важны обязательства второй стороны. В материале подчёркивается, что выбор механизма зависит от целей наследодателя и того, какие риски он хочет минимизировать.