Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обложка эфира с Андреем Алешкиным про завещание
Обложка эфира с Андреем Алешкиным про завещание
© Pravda.Ru
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:08

Квартира, счёт, машина и даже питомец: распоряжение имуществом перестают связывать только с завещанием

Наследственный договор оформляют с наследниками у нотариуса — Ирина Сивакова

Составление завещания чаще всего воспринимается как единственный способ заранее распорядиться имуществом на случай смерти. При этом, как отмечает ИА DEITA.RU, в российской практике есть и другие юридические инструменты, которые иногда оказываются удобнее. Выбор подходящего варианта зависит от того, какие условия наследодатель хочет закрепить и насколько важно снизить риск будущих споров.

Что даёт завещание и почему его не всегда выбирают

Завещание фиксирует волю человека в официальном документе и помогает избежать недоразумений между родственниками и наследниками. В нём можно распределить квартиры, дома, дачи, автомобили, мебель, ценные бумаги, ювелирные украшения, банковские счета и даже домашних животных. Такой формат делает распоряжение имуществом гибким, потому что перечень объектов практически не ограничен.

Одновременно завещание не всегда закрывает все жизненные сценарии, которые могут возникнуть позже. Поэтому, по словам кандидата юридических наук Ирины Сиваковой, существуют альтернативные способы передачи имущества, способные оказаться более подходящими и выгодными. Эти варианты позволяют заранее договориться о порядке перехода собственности и закрепить дополнительные условия.

Наследственный договор и сценарии на будущее

Одной из альтернатив называется наследственный договор, который заключают с потенциальными наследниками, заранее определяя порядок и условия перехода имущества. В отличие от "простого" завещания, этот документ позволяет предусмотреть разные варианты развития ситуации в зависимости от обстоятельств, которые могут произойти в будущем. Также договор даёт возможность возложить на наследников обязанности имущественного и неимущественного характера — например, выполнять определённые действия или заботиться о конкретных объектах.

Юрист подчёркивает, что у наследственного договора есть преимущества, связанные с устойчивостью к оспариванию. Он оформляется в присутствии наследников и нотариуса, с видеозаписью, что снижает риск недобросовестных манипуляций. При этом наследодатель сохраняет право собственности до конца жизни и может отменить или изменить договор в любой момент — это предусмотрено статьёй 1140.1 Гражданского кодекса РФ.

Дарение и брачный договор: когда имущество передают при жизни

Ещё один вариант — договор дарения, позволяющий передать дорогостоящее имущество потенциальным наследникам при жизни дарителя. Среди плюсов называется высокая защита: такой договор практически не подлежит отмене. Дополнительно исключаются претензии со стороны обязательных наследников, что делает механизм передачи имущества более предсказуемым.

Отдельно упоминаются брачные договоры, которые могут заключать только супруги. Они позволяют изменить режим собственности в браке — например, перевести имущество из совместной собственности в личную или наоборот. Такой документ помогает снизить риск споров с родственниками или обязательными наследниками, особенно если речь идёт о недвижимости, приобретённой до брака, включая добрачную квартиру.

Рента как замена завещанию

В качестве замены завещанию также приводится договор ренты — сделка, при которой собственник недвижимости заключает с потенциальным наследником договор пожизненного содержания с иждивением. В этой конструкции фиксируется обязанность обеспечивать содержание на протяжении всей жизни. Одновременно потенциальный наследник не становится собственником имущества сразу, что, по оценке юриста, даёт определённые юридические и налоговые преимущества.

Такой подход меняет логику передачи имущества: ключевым становится не только итоговый переход собственности, но и условия поддержки при жизни собственника. Именно поэтому рента рассматривается как отдельный инструмент, который может быть уместен в ситуациях, где важны обязательства второй стороны. В материале подчёркивается, что выбор механизма зависит от целей наследодателя и того, какие риски он хочет минимизировать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. матерей с пятью детьми — Социальный фонд России вчера в 6:12
Стаж за детей вернули в пенсию: ограничения отменили, перерасчёт уже прошёл у 400 тысяч женщин

Пенсии пересчитали уже 400 тысячам матерей с пятью и более детьми. Новые правила стажа действуют с 1 января — и прибавку получают без заявлений.

Читать полностью » Переводы за услуги на карту налоговая учитывает как доход — Юрий Мирзоев вчера в 6:12
Поступления от одной компании становятся сигналом: ФНС ищет незадекларированный доход

Переводы на карту — не нарушение, но регулярные поступления могут заинтересовать ФНС. Юрист объяснил, какие операции похожи на доход.

Читать полностью » Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей — Каплан Панеш вчера в 6:12
Пенсионный ориентир уже прописан в бюджете: средняя пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч

Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Какие расчёты уже заложены в бюджет Соцфонда.

Читать полностью » Лариса Долина отказывается покидать квартиру: судебные приставы приступают к делу 09.01.2026 в 15:36
Судебные приставы могут вступить в дело: почему Лариса Долина не передала квартиру вовремя

Представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, не состоялся акт приема-передачи.

Читать полностью » Ужесточены штрафы за навязывание товаров и услуг — пресс-служба Госдумы 09.01.2026 в 15:36
Покупатели больше не молчат: штрафы за навязывание товаров и услуг вырастут в несколько раз

С 9 января в России увеличены штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Новые меры защищают права потребителей от недобросовестных продавцов.

Читать полностью » МВД РФ назвало возрастные группы курьеров в мошеннических схемах 09.01.2026 в 15:36
Курьеры в преступных схемах: не те, кем они кажутся — кто на самом деле скрывается за этими ролями

МВД РФ выделило три возрастные группы, которые чаще всего становятся курьерами в мошеннических схемах. Как избежать участия в преступлении?

Читать полностью » Владимир и Татьяна стали самыми популярными именами у пенсионеров — Соцфонд 09.01.2026 в 13:56
По этим именам сегодня легко узнать пенсионера: данные Соцфонда удивили

Соцфонд опубликовал рейтинг самых распространённых имён среди пенсионеров — данные показали, какие имена оказались вне времени, а какие вышли из моды.

Читать полностью » Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов 09.01.2026 в 12:37
Минус градусы, минус сахар: как меняются винные привычки в России

Россияне всё чаще выбирают лёгкие вина с меньшим содержанием алкоголя и сахара. Роскачество зафиксировало ключевые изменения на рынке.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Гипертония выросла из-за поздних визитов к врачу — кардиохирург Лео Бокерия
Общество
Спрос на магов поддержал рынок оккультных услуг — глава ЛБИ Екатерина Мизулина
Красота и здоровье
Правительство утвердило план Активного долголетия до 2030 года — Правительство РФ
Мир
В планах США упомянули удары по объектам в Тегеране — The New York Times
Садоводство
Экстракт бессмертника добавляют в антивозрастные кремы и сыворотки — Ciceksel
Красота и здоровье
Физические упражнения снизили симптомы депрессии — CDSR
Наука
Ледник Прудхо-Доум может растаять к 2100 году из-за глобального потепления – Nature Geoscience
Туризм
Наличные и QR-платежи остаются основным способом расчётов во Вьетнаме — опытные туристы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet