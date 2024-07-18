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NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением
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NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением

В России нет понятия "домашнее насилие". Кроме того, жертвой может стать не только женщина, но и мужчина. Об этом NewsInfo.Ru сообщила кандидат юридических наук, автор диссертации о домашнем насилии Алена Гордейчик.

По словам эксперта, в российском законодательстве нет понятия "домашнее насилие". Однако есть общие нормы, которые могут привлечь человека к ответственности за совершение противоправного деяния.

"Такого понятия, как "домашнее насилие" у нас, по сути, в законодательстве нет. Если мы говорим о физическом насилии, то тут ответственность предусмотрена общими нормами. Речь идёт об Административном и Уголовном кодексах, которые предусматривают ответственность за побои", — сообщила Алена Гордейчик.

Помимо этого, кандидат юридических наук напомнила, что в 2017 году в России из Уголовного кодекса пропало понятие "побои" в отношении близких людей. С того момента законодатель подходит к решению вопроса об ответственности за физическое насилие в семье как к общему вопросу, другими словами, не выделяет близких людей, семейные отношения и так далее. Алена Гордейчик также добавила, что физическое насилие, повлекшее вред здоровью, также регламентируется общими нормами уголовного закона.

Кроме того, эксперт объяснила, что насилие может быть не только физическим, но и экономическим, сексуальным, психическим. Однако таких понятий закон в РФ тоже не предусматривает, что существенно усложняет ситуацию с домашним насилием, поскольку оно совершается вне закона.

"Отдельно я бы хотела отметить сексуальное насилие, поскольку у нас супружеские отношения, официально зарегистрированные, предполагают близкие отношения, в том числе сексуальные между супругами. Насилие между супругами как бы и не преступление уже вовсе. Ничего не поменялось, к сожалению, в плане превентивных мер", — добавила кандидат юридических наук.

Алена Гордейчик сказала, что, несомненно, в России существуют различные кризисные центры, которые помогают женщинам в сложных ситуациях. Однако, по её мнению, на государственном уровне это всё-таки остаётся без должного внимания. Эксперт уверена, что спасти человека нужно прежде всего от психотравмирующей ситуации.

Кроме того, Алена Гордейчик прокомментировала недавнее заявление депутата Госдумы Нины Останиной, считающей, что в Год Семьи нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии. По мнению эксперта, наоборот, именно в 2024 году, который был объявлен Годом семьи, согласно указу Президента РФ, надо было бы принять такой законопроект.

"Мы бы открыто посмотрели и признали проблему, встали бы на путь цивилизованного общества. Я за то, чтобы законодатель всё-таки ввёл понятие "домашнее насилие" либо "семейное насилие" и выделил такие формы насилия, о которых я уже сказала выше. Пока они без внимания законодателя, а значит, остаются ненаказуемыми деяниями", — сообщила Алена Гордейчик.

Кандидат юридических наук также заявила, что жертвами становятся не только представительницы женского пола, но и мужчины. Она добавила, что рамок в данном вопросе нет, и жертвой может также стать ребёнок, пожилой человек и так далее.

"Мужчины тоже становятся жертвами. Этому могут способствовать и возраст, и заболевания. Человек может быть просто беспомощным. У жертвы вообще нет пола и возраста. Это и ребёнок может быть жертвой, и пожилой человек. Необязательно супруг", — сказала она.

По словам эксперта, люди часто боятся обратиться за помощью. Она уточнила, что это может случиться в любой семье, как в интеллигентной, так и в маргинальной. Алена Гордейчик объяснила, что бывают разные ситуации в жизни.

Фото: Flickr / Senado Federal (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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