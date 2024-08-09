Участники экспедиции на Новой Земле обнаружили фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца

Участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества (РГО), вернувшиеся с архипелага Новая Земля, обнаружили фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца, на котором тот совершал свои полярные путешествия. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

В составе экспедиционного отряда, вернувшегося в Мурманск на борту сухогруза "Яуза", были специалисты флота, представители 12-го главного управления Минобороны России (ГУМО), РГО, а также ученые и специалисты ряда институтов и высших учебных заведений.

"Основная находка была сделана в районе Бухты Баренца, где были обнаружены фрагменты корабля, на котором исследователь Виллем Баренц совершал свои полярные путешествия. Также мы исследовали Крестовую Губу, где более 100 лет назад обосновались первые переселенцы", — рассказал режиссер-документалист, сценарист и член РГО Леонид Круглов.

Он также сообщил, что ученые обследовали древнее становище поморов 17 века, а затем переместились в становище Ольгинское, откуда взлетал летчик российского императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский, который искал на этих землях следы экспедиций прошлого, в том числе путешествий русского гидрографа Георгия Седова.

Экспедиционный отряд полностью реконструировал маршрут Нагурского, провел съемки и создал кадры, благодаря которым можно увидеть Арктику глазами легендарного полярного исследователя. Отряд стартовал из Белушьей Губы и прошел вокруг Северного острова архипелага Новая Земля, всего участники сделали более 20 высадок.

"Температурные значения в этом сезоне были выше нормы около 12 градусов, что помогало проводить исследования. Эту экспедицию можно действительно назвать комплексной — в ней работали команды гляциологов, сейсмологов, геологов, гидробиологов, а также поисковые группы. Все материалы будут переданы для детального изучения в институты, что позволит сделать выводы и подвести подробные итоги этого сезона", — добавил командир экспедиционного отряда, капитан второго ранга Сергей Зинченко.

Работы велись вдоль побережья всего Северного острова. Ученые Института физики Земли РАН искали здесь следы древних землетрясений, проводили георадарные исследования, составляли ортофотоплан местности, что позволило посмотреть вглубь земли. Это нужно, чтобы спрогнозировать землетрясения, которые влияют на климат всего арктического региона.

В ходе экспедиции также работали гидробиологи Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, которые изучали подводную жизнь Арктики прямо с катера в непосредственной близости от берега. Это помогло исследовать прибрежную полосу, малоизученную из-за труднодоступности, так как на большом судне к берегу не подойти. В ходе работ был собран комплекс проб воды и зообентоса, что позволит сделать научные выводы и, возможно, сделать ключевые открытия этого сезона.

Комплексная экспедиция на Новую Землю стала продолжением исследований, начатых на этих территориях в прошлых сезонах. В них исследователи провели подводные исследования Карского моря, изучили животных и птиц, вели поисковые работы.

Совместные экспедиции РГО и Северного флота по изучению арктических архипелагов проводятся с 2018 года. Ученые, добровольцы и военнослужащие проводят комплексные исследования при грантовой поддержке РГО. В 2021 году проект стал лауреатом премии РГО как лучшая многолетняя экспедиция по России.

Фото: commons. wikimedia.org/Gérald Tapp (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)