Нашёл игрушку — получил травму на всю жизнь: опасность, которую недооценивают родители
В Благовещенске произошёл несчастный случай с ребёнком, который вновь напомнил об опасности пиротехники после праздников. Мальчик получил тяжёлые травмы рук из-за сдетонировавших фейерверков, оставшихся после салютов. Об этом сообщает "Лента.ру".
Что произошло с ребёнком
Трагедия произошла накануне в одной из семей областного центра Приамурья. Ребёнок нашёл неразорвавшиеся пиротехнические изделия, которые остались после праздничных фейерверков, и поднял их. В этот момент "бомбочки" сдетонировали прямо у него в руках.
"К сожалению, накануне в одной семье уже случилось горе. Ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся "бомбочки", оставшиеся после праздничных фейерверков. Они сдетонировали у него в руках", — написал мэр Благовещенска Олег Имамеев в Telegram-канале.
Последствия и помощь врачей
Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему была проведена срочная операция. Несмотря на усилия врачей, избежать тяжёлых последствий не удалось — ребёнок лишился нескольких пальцев. О состоянии пострадавшего и характере травм сообщил глава города.
Подобные случаи, как отмечают специалисты, нередко происходят именно после массовых праздников, когда неразорвавшиеся элементы пиротехники остаются во дворах, на пустырях и детских площадках, представляя скрытую угрозу.
Предупреждение для родителей
После случившегося мэр Благовещенска обратился к родителям с призывом уделить особое внимание безопасности детей. Он подчеркнул, что разговоры об опасности пиротехники должны вестись не формально, а с разъяснением возможных последствий.
Власти и экстренные службы регулярно напоминают, что даже небольшие на вид пиротехнические изделия могут сработать непредсказуемо и нанести серьёзный вред здоровью. Особенно уязвимыми в таких ситуациях остаются дети, которые воспринимают найденные "бомбочки" как безобидные предметы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru