Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бенгальские огни
Бенгальские огни
© commons.wikimedia.org by Krzysztof Maria Różański is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:25

Нашёл игрушку — получил травму на всю жизнь: опасность, которую недооценивают родители

Ребёнок в Благовещенске лишился пальцев из-за найденной пиротехники — Лента.ру

В Благовещенске произошёл несчастный случай с ребёнком, который вновь напомнил об опасности пиротехники после праздников. Мальчик получил тяжёлые травмы рук из-за сдетонировавших фейерверков, оставшихся после салютов. Об этом сообщает "Лента.ру".

Что произошло с ребёнком

Трагедия произошла накануне в одной из семей областного центра Приамурья. Ребёнок нашёл неразорвавшиеся пиротехнические изделия, которые остались после праздничных фейерверков, и поднял их. В этот момент "бомбочки" сдетонировали прямо у него в руках.

"К сожалению, накануне в одной семье уже случилось горе. Ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся "бомбочки", оставшиеся после праздничных фейерверков. Они сдетонировали у него в руках", — написал мэр Благовещенска Олег Имамеев в Telegram-канале.

Последствия и помощь врачей

Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему была проведена срочная операция. Несмотря на усилия врачей, избежать тяжёлых последствий не удалось — ребёнок лишился нескольких пальцев. О состоянии пострадавшего и характере травм сообщил глава города.

Подобные случаи, как отмечают специалисты, нередко происходят именно после массовых праздников, когда неразорвавшиеся элементы пиротехники остаются во дворах, на пустырях и детских площадках, представляя скрытую угрозу.

Предупреждение для родителей

После случившегося мэр Благовещенска обратился к родителям с призывом уделить особое внимание безопасности детей. Он подчеркнул, что разговоры об опасности пиротехники должны вестись не формально, а с разъяснением возможных последствий.

Власти и экстренные службы регулярно напоминают, что даже небольшие на вид пиротехнические изделия могут сработать непредсказуемо и нанести серьёзный вред здоровью. Особенно уязвимыми в таких ситуациях остаются дети, которые воспринимают найденные "бомбочки" как безобидные предметы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лавиноопасную обстановку ввели в семи районах Сахалинской области - ДВ-РОСС вчера в 9:24
Снега стало больше, устойчивости — меньше: регион входит в рискованный режим

В начале января сразу семь районов Сахалинской области попадут в зону лавинной опасности. Прогноз затрагивает города, сёла и ключевые транспортные участки.

Читать полностью » Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU 31.12.2025 в 14:28
Жалобы моряков в соцсетях привели к проверке: как прокуратура расследует нарушения трудовых прав

Приморская транспортная прокуратура начала проверку по жалобам моряков на задержку зарплаты и нарушение трудовых прав. Расследование уже в процессе.

Читать полностью » В Хабаровске произошла авария на электросетях, несколько районов остались без света - ДВ-РОСС 31.12.2025 в 14:28
Электричество вернули быстро: как Хабаровск пережил аварийное отключение

В Хабаровске произошла авария на электросетях, оставившая часть домов без электричества. Однако, после оперативной работы специалистов энергоснабжение восстановлено.

Читать полностью » В Приморье продолжается дефицит бензина, на заправках образуются километровые очереди - ДВ-РОСС 31.12.2025 в 14:28
Бензин исчез, а очереди растут: как Приморье столкнулось с новой топливной катастрофой

В Приморье второй день дефицит бензина приводит к километровым очередям на заправках. Власти пока не комментируют ситуацию.

Читать полностью » Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя — Пресс-служба правительства Приморья 31.12.2025 в 4:10
Контроль за алкоголем во Владивостоке: почему штрафы до полмиллиона — это не шутки

Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя перед Новым годом, нарушителям грозит штраф.

Читать полностью » Во Владивостоке прокуратура проверяет инцидент с травмой школьницы на обледеневшем тротуаре — пресс-служба 31.12.2025 в 4:10
Прокуратура по следам травмированной школьницы: кто будет платить за лечение и моральный вред

Прокуратура Владивостока проводит проверку после травмирования школьницы на обледеневшем тротуаре. Приняты меры для оценки ответственности и компенсации ущерба.

Читать полностью » Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье увеличилась на 11,3% за неделю — Роспотребнадзор 30.12.2025 в 13:33
ОРВИ и грипп захватывают Приморье: массовые закрытия образовательных учреждений и новые ограничения

В Приморье увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вызвало закрытие школ и введение новых ограничений.

Читать полностью » Мужчина получил травму из-за гололедицы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU 30.12.2025 в 11:20
Травмированные пешеходы на гололеде: что делать, чтобы избежать несчастных случаев зимой

Во Владивостоке продолжают происходить инциденты с пострадавшими из-за гололедицы. Власти начали проверку состояния дорог и пешеходной инфраструктуры.

Читать полностью »

Новости
Общество
Сухая сменная одежда и фонарь обязательны для безопасности в зимнем лесу — спасатели
Красота и здоровье
Планирование каникул с ребёнком помогает сократить время у экранов — психолог
Общество
Кинотеатры ожидают всплеск зрителей на новогодних каникулах 2026 года — Воронков
Экономика
Регионы сместили приоритет с промзон на привлечение кадров — Смекалин
Общество
Образ Деда Мороза поддерживает детскую веру в будущее — психолог Сергиенко
Красота и здоровье
Ревматоидный артрит и мигрень остаются болезнями без ясной причины — врачи
Культура и шоу-бизнес
Фигурант дела о переводе 15 млн рублей от Ларисы Долиной умер до суда — ТАСС
Мир
Внешний вид президента Финляндии во время новогоднего обращения вызвал обсуждение — Iltalehti
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet