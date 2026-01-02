Нашёл игрушку — получил травму на всю жизнь: опасность, которую недооценивают родители

В Благовещенске произошёл несчастный случай с ребёнком, который вновь напомнил об опасности пиротехники после праздников. Мальчик получил тяжёлые травмы рук из-за сдетонировавших фейерверков, оставшихся после салютов. Об этом сообщает "Лента.ру".

Что произошло с ребёнком

Трагедия произошла накануне в одной из семей областного центра Приамурья. Ребёнок нашёл неразорвавшиеся пиротехнические изделия, которые остались после праздничных фейерверков, и поднял их. В этот момент "бомбочки" сдетонировали прямо у него в руках.

"К сожалению, накануне в одной семье уже случилось горе. Ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся "бомбочки", оставшиеся после праздничных фейерверков. Они сдетонировали у него в руках", — написал мэр Благовещенска Олег Имамеев в Telegram-канале.

Последствия и помощь врачей

Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему была проведена срочная операция. Несмотря на усилия врачей, избежать тяжёлых последствий не удалось — ребёнок лишился нескольких пальцев. О состоянии пострадавшего и характере травм сообщил глава города.

Подобные случаи, как отмечают специалисты, нередко происходят именно после массовых праздников, когда неразорвавшиеся элементы пиротехники остаются во дворах, на пустырях и детских площадках, представляя скрытую угрозу.

Предупреждение для родителей

После случившегося мэр Благовещенска обратился к родителям с призывом уделить особое внимание безопасности детей. Он подчеркнул, что разговоры об опасности пиротехники должны вестись не формально, а с разъяснением возможных последствий.

Власти и экстренные службы регулярно напоминают, что даже небольшие на вид пиротехнические изделия могут сработать непредсказуемо и нанести серьёзный вред здоровью. Особенно уязвимыми в таких ситуациях остаются дети, которые воспринимают найденные "бомбочки" как безобидные предметы.