Маленькие монстры: как раз и навсегда изгнать насекомых из вашего дома

Как эффективно избавиться от насекомых в квартире

Избавиться от насекомых в квартире можно с помощью нескольких простых и эффективных методов.

Поддерживайте чистоту. Насекомые часто появляются из-за остатков пищи и мусора. Регулярно выносите мусор, мойте посуду сразу после еды, не оставляйте крошки и сладкие продукты на столе.



Запечатайте щели и трещины. Проверьте окна, двери, стены и полы на наличие щелей и трещин, через которые могут проникать насекомые. Используйте герметик или другие материалы для их заделки.



Используйте ловушки и приманки. Специальные ловушки и приманки помогут справиться с насекомыми, такими как муравьи, тараканы и мошки. Их можно найти в хозяйственных магазинах.



Применяйте натуральные средства. Эфирные масла (например, лаванды, мяты или эвкалипта), уксус и пищевую соду можно использовать для отпугивания насекомых. Разместите ватные шарики, смоченные в эфирных маслах, в местах скопления насекомых.



Зовите профессионалов. Если насекомые продолжают беспокоить, несмотря на все меры, обратитесь в службу дезинсекции. Профессиональная обработка гарантированно избавит вас от нежелательных гостей.

Фото: flickr.com/Scott Akerman(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)