Зависимость из пузырька: почему без капель люди перестают дышать

Многие россияне сталкиваются с проблемой: носовые капли сначала помогают, а потом без них уже невозможно дышать. Отоларинголог Антон Ризаев в беседе с "РИАМО" рассказал, как правильно лечить такую зависимость.

Почему возникает привыкание

Чрезмерное и длительное использование сосудосуживающих препаратов приводит к тому, что организм перестаёт справляться сам.

Ксилометазолин, содержащийся во многих каплях, блокирует естественную работу слизистой. В результате появляются:

хронический насморк,

отёк,

воспаление.

Чтобы восстановить дыхание, пациентам приходится увеличивать дозу, что ещё больше усугубляет ситуацию.

Как лечить зависимость

Ризаев подчеркнул: терапия должна проходить только под контролем врача.

Специалист может предложить:

замену привычных капель на более щадящий препарат с фенилэфрином;

промывание носа солевыми растворами, чтобы уменьшить отёк и снять воспаление.

Итог

Зависимость от сосудосуживающих капель лечится постепенно и под наблюдением специалиста. Главное — не заниматься самолечением и вовремя обратиться за помощью.