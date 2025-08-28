Зависимость из пузырька: почему без капель люди перестают дышать
Многие россияне сталкиваются с проблемой: носовые капли сначала помогают, а потом без них уже невозможно дышать. Отоларинголог Антон Ризаев в беседе с "РИАМО" рассказал, как правильно лечить такую зависимость.
Почему возникает привыкание
Чрезмерное и длительное использование сосудосуживающих препаратов приводит к тому, что организм перестаёт справляться сам.
Ксилометазолин, содержащийся во многих каплях, блокирует естественную работу слизистой. В результате появляются:
- хронический насморк,
- отёк,
- воспаление.
Чтобы восстановить дыхание, пациентам приходится увеличивать дозу, что ещё больше усугубляет ситуацию.
Как лечить зависимость
Ризаев подчеркнул: терапия должна проходить только под контролем врача.
Специалист может предложить:
- замену привычных капель на более щадящий препарат с фенилэфрином;
- промывание носа солевыми растворами, чтобы уменьшить отёк и снять воспаление.
Итог
Зависимость от сосудосуживающих капель лечится постепенно и под наблюдением специалиста. Главное — не заниматься самолечением и вовремя обратиться за помощью.
