Полезная привычка, которая может обернуться гайморитом: как правильно промывать нос

С наступлением холодов и сезона простуд многие начинают активно использовать промывания носа, чтобы справиться с насморком и облегчить дыхание. В аптеке десятки растворов на основе морской соли — от мягких спреев до специальных систем для ирригации. Но мало кто знает, что при неправильном подходе полезная процедура может закончиться воспалением и визитом к врачу.

"Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде, чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом", — предупредил врач-оториноларинголог высшей категории, ведущий и лор-эксперт телеканала "Доктор" Владимир Зайцев.

Почему возникает заложенность носа

Главная причина — воспаление слизистой. Оно может быть вызвано вирусной инфекцией, аллергией, сухим воздухом или раздражителями вроде пыли и дыма. Когда слизистая отекает, проходы между полостью носа и гайморовыми пазухами сужаются. Воздух циркулирует хуже, и человек начинает дышать ртом, что усиливает воспаление.

Именно в этот момент многие прибегают к промываниям, надеясь очистить нос от слизи и облегчить дыхание. Однако без снятия отёка раствор может попасть в пазухи и задержаться там.

"Промывочный раствор может попасть в пазухи, а полностью выйти обратно не сможет. В результате в пазухе запустится воспалительный процесс — гайморит", — пояснил медик.

Как действуют солевые растворы

Солевые спреи и растворы на основе морской воды снижают вязкость слизи, помогают удалять корки и микробы. Они безопасны, подходят детям и беременным, а при правильном применении уменьшают риск осложнений. Однако морская соль имеет обратную сторону — при частом использовании она может пересушивать слизистую, вызывая жжение и микротрещины.

Поэтому важно не только выбрать подходящий раствор, но и правильно его применять.

Советы шаг за шагом

Сначала снимите отёк. Используйте сосудосуживающие капли или спрей с оксиметазолином, ксилометазолином или фенилэфрином. Это обеспечит свободный выход жидкости. Выберите раствор. Для ежедневного ухода подойдёт изотонический (0,9%), а при густых выделениях — гипертонический (2-3%) раствор морской соли. Проверьте температуру. Жидкость должна быть чуть тёплой — около 36-37 °C. Наклоните голову вперёд и вбок. Промывание проводят через верхнюю ноздрю, чтобы раствор вытекал из нижней. После процедуры высморкайтесь и не выходите на улицу 30-40 минут.

Использовать промывания можно 1-2 раза в день в течение 5-7 дней. При хронических ринитах — только по назначению врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: промывать нос при выраженной заложенности без капель.

Последствие: раствор застревает в пазухах и вызывает воспаление.

Альтернатива: сначала снять отёк сосудосуживающим средством, а потом использовать солевой раствор.

Ошибка: использовать концентрированный раствор морской соли "на глаз".

Последствие: раздражение и пересушивание слизистой.

Альтернатива: покупать готовые аптечные спреи или тщательно измерять дозировку.

Ошибка: промывать нос слишком часто.

Последствие: нарушается естественный баланс микрофлоры.

Альтернатива: ограничить промывания 1-2 разами в день и поддерживать влажность воздуха.

Когда промывание действительно полезно

Промывания помогают:

при простуде и вирусных инфекциях, чтобы удалить слизь и микробы;

после контакта с аллергенами — пыльцой, пылью, шерстью;

при работе в пыльных помещениях;

для профилактики у тех, кто часто страдает от ринита.

Также промывание показано после операций на носовой перегородке или полипов, когда важно поддерживать чистоту полости.

Таблица "Плюсы и минусы" процедуры