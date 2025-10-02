Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:50

Блокировать вирусы прямо в носу: новая защита от COVID, о которой мало кто знает

Немецкие учёные: назальный спрей с азеластином снижает риск COVID-19 и простуды

Каждый сезон простуд напоминает о себе: в холодное время года врачи и клиники переполнены пациентами с насморком, кашлем и лихорадкой. Даже самые осторожные люди хотя бы раз в зиму сталкиваются с респираторной инфекцией. Маски, прививки и гигиена рук снижают риск заражения, но учёные давно задаются вопросом: можно ли блокировать вирусы прямо на входе в организм — в носу?

Недавнее исследование в Германии показало, что безрецептурный назальный спрей с азеластином, который уже давно используется для лечения аллергического ринита, способен уменьшать риск COVID-19 и простуды.

Почему именно нос

Воздушно-капельные вирусы в первую очередь оседают на слизистой носа. Здесь они прикрепляются к клеткам, вызывая воспаление. Это приводит к насморку, заложенности, боли в горле, а у некоторых людей — к лихорадке и ломоте. Логично предположить: если блокировать вирус ещё на этапе проникновения в нос, инфекцию можно остановить до её развития.

Поэтому исследователи активно изучают назальные спреи, леденцы и другие средства местного применения. Попытки использовать йод, каррагинан или оксид азота давали противоречивые результаты, но азеластин показал более обнадёживающие данные.

Как проходило исследование

С 2023 по 2024 год в Германии участвовали 450 добровольцев 18-65 лет. Половина использовала спрей с азеластином 0,1%, остальные — плацебо. Лекарство применяли трижды в день на протяжении 56 дней.

Итоги оказались заметными: у 2,2% участников из группы азеластина выявили COVID-19, тогда как в группе плацебо — 6,7%. Те, кто использовал спрей, реже заболевали и чаще переносили инфекцию позже, что говорит о дополнительной защите. Кроме того, снизилось количество случаев риновирусной инфекции — самой частой причины простуды.

Серьёзных побочных эффектов не зафиксировано. Но у некоторых чаще появлялись горький привкус, лёгкое кровотечение из носа и усталость — типичные реакции на антигистаминные препараты.

Сравнение: традиционные меры и назальный спрей

Средство

Доказанная эффективность

Дополнительные плюсы

Возможные минусы

Вакцинация (COVID-19, грипп)

Высокая

Защита от осложнений

Нужно ежегодное обновление

Маски N95/KN95

Высокая при правильном использовании

Доступность, профилактика не только вирусов

Дискомфорт при длительном ношении

Очистители воздуха

Средняя

Улучшают качество воздуха дома и в офисе

Стоимость, необходимость регулярной замены фильтров

Назальный спрей с азеластином

Перспективная, но ограниченные данные

Доступен без рецепта, прост в применении

Побочные эффекты, мало данных для пожилых и хронических больных

Советы шаг за шагом

  1. Начните с вакцинации от гриппа и COVID-19 — это основа защиты.
  2. Используйте качественные маски в местах с высоким риском заражения: транспорт, аэропорты, больницы.
  3. Следите за воздухом в помещении, установите портативный очиститель.
  4. Если у вас аллергия и вы уже применяете азеластин — продолжайте, он может дать дополнительный барьер.
  5. При желании можно рассмотреть спрей как дополнительное средство, но не как замену проверенным мерам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на спрей.
    Последствие: риск осложнений при COVID-19 или гриппе.
    Альтернатива: комбинировать вакцины, маски и при необходимости — азеластин.

А что если…

А что если спрей станет массовым средством профилактики? Если будущие исследования подтвердят его эффективность, азеластин может занять место в аптечках наряду с витаминами и средствами для промывания носа. Но пока это лишь дополнение, а не основная защита.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Простота применения

Побочные эффекты (усталость, привкус)

Доступность без рецепта

Недостаток исследований на пожилых и хронических больных

Потенциальное снижение риска инфекций

Финансирование исследования производителем

Совместимость с другими мерами защиты

Не заменяет вакцину и маску

FAQ

Как выбрать спрей с азеластином?
Покупайте препараты с концентрацией 0,1%. Они доступны в аптеках без рецепта.

Сколько стоит средство?
В среднем стоимость флакона — от 400 до 700 рублей, в зависимости от бренда и региона.

Что лучше: маска или спрей?
Маска доказала эффективность в предотвращении заражения. Спрей можно использовать как дополнительную защиту, но не вместо маски.

Мифы и правда

  • Миф: спрей полностью защищает от COVID-19.
    Правда: он снижает риск заражения, но не исключает его.
  • Миф: спрей безопасен для всех.
    Правда: у некоторых возможны побочные эффекты.
  • Миф: достаточно одного применения в день.
    Правда: исследование показало эффект при использовании трижды в сутки.

3 интересных факта

  1. Азеластин применяется в аллергологии с 1980-х годов.
  2. В Японии и Европе он входит в стандартные схемы лечения сенной лихорадки.
  3. Исследования показывают, что азеластин способен блокировать несколько стадий вирусной инфекции, а не только одну.

Исторический контекст

  • В 2003 году во время эпидемии SARS активно изучались местные барьеры для слизистой.
  • В 2009 при пандемии свиного гриппа предлагались спреи на основе йода и морской соли.
  • В 2020 пандемия COVID-19 дала новый импульс к поиску средств местной профилактики.

