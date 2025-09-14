Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Аллергия, насморк
Аллергия, насморк
© pixabay.com by Mojpe-885231 is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:48

Верните себе дыхание: этот необычный метод лечения риносинусита поражает своей эффективностью

Революция в лечении риносинусита: ученые пересаживают слизь – что это меняет

Хронический риносинусит — одно из самых упорных воспалительных заболеваний дыхательных путей. Им страдает около 10% людей, и для многих оно становится настоящим испытанием: постоянная заложенность носа, потеря обоняния, головные боли и бессонные ночи. Традиционные методы — промывания, антибиотики, гормональные препараты или даже операции — обычно дают лишь временное облегчение, а болезнь возвращается.

Новая гипотеза о причинах

Учёные всё чаще обращают внимание на роль микробиоты. Как и кишечник, нос и пазухи имеют собственное микробное сообщество, которое влияет на здоровье слизистой. Международная группа исследователей предположила, что при хроническом риносинусите нарушается баланс микробиоты, и именно это поддерживает воспаление.

Экспериментальное лечение

Для проверки гипотезы был предложен необычный метод — пересадка носовой слизи. Суть терапии в том, что слизь от здорового донора переносится пациенту с хроническим воспалением.

Первые испытания показали впечатляющий результат: у большинства участников симптомы значительно ослабли. Это открывает возможность разработки нового направления в лечении заболеваний дыхательных путей, ранее считавшихся трудноизлечимыми.

Потенциал метода

Если дальнейшие клинические исследования подтвердят эффективность, пересадка микробиоты носа может:

  • стать альтернативой операциям и длительной терапии;
  • помочь пациентам вернуть обоняние и нормальное дыхание;
  • использоваться как модель для лечения других заболеваний дыхательных путей, включая астму и хронический бронхит.

Значение открытия

Результаты исследования, опубликованные в New Scientist, дают надежду пациентам, для которых стандартные методы не работают. Фактически речь идёт о создании "пробиотика для носа" — терапии, основанной на восстановлении естественного баланса микробов, а не на постоянном подавлении воспаления.

Три интересных факта

  1. Подобный подход уже используется в гастроэнтерологии: пересадка кишечной микробиоты успешно лечит тяжёлые формы кишечных инфекций.
  2. Микробиота носа у каждого человека уникальна, как отпечаток пальца.
  3. Хронический риносинусит чаще встречается у жителей городов из-за загрязнённого воздуха и аллергических факторов.

