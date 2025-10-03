Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:21

Одно неверное движение — и промывание превращается в проблему

Исследование: регулярные промывания носа почти вдвое уменьшают частоту отитов у детей

Медицинский журналист Злата Головач объясняет, почему промывания носа вызывают так много споров и стоит ли родителям опасаться отита у детей после этой процедуры.

Откуда появился миф про отит

Многие родители уверены, что регулярные промывания носа могут вызвать воспаление среднего уха. Особенно часто такие сомнения возникают у тех, чьи дети жалуются на боль или давление в ушах после процедуры. Но врачи подчеркивают: речь идёт не об отите, а о неправильной технике.

"Дети нередко жалуются на дискомфорт в ушах во время или после процедуры, но это не признаки отита", — сказала медицинский журналист Злата Головач.

Причина путаницы — особенности строения слуховой трубы у малышей и разные способы проведения промываний.

Как жидкость может попасть в ухо

Слуховая труба соединяет носоглотку и среднее ухо. У взрослых она расположена под углом около 45°, а у детей до шести лет — почти горизонтально и при этом короче и шире. Поэтому при насморке или простуде слизь легко попадает в ухо, что и вызывает отит.

Если промывание проводится неправильно, раствор может дойти до отверстия слуховой трубы. Особенно это касается процедур с большим объемом жидкости.

Сравнение способов промывания

Способ

Объем жидкости

Вероятность попадания в ухо

Капли

Малый

Практически исключено

Спрей, спринцовка, шприц

Средний

Возможен дискомфорт и попадание в носоглотку

Ирригатор, "Долфин", нети-пот

Большой

Есть риск попадания в евстахиеву трубу

Что показывают исследования

Сомнения развеял эксперимент с участием 173 детей от года до пяти лет, склонных к отитам. Одним родителям показали правильную технику и рекомендовали промывать нос дважды в день, другим — нет.

Через четыре месяца выяснилось: дети из первой группы болели отитом почти в два раза реже. Им также реже требовались антибиотики. Это позволяет предположить, что регулярные промывания скорее защищают от воспаления уха, чем провоцируют его.

Советы шаг за шагом: как правильно промывать нос детям

  1. Для малышей до года используйте только капли.
  2. До двух лет — процедура проводится лёжа с минимальным количеством раствора.
  3. После двух лет можно применять спреи и специальные устройства.
  4. Следите за положением головы: она должна быть наклонена набок.
  5. Используйте только стерильные или кипячёные растворы.
  6. После процедуры тщательно очищайте устройство.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать холодный или грязный раствор.
    Последствие: боль, инфекция.
    Альтернатива: готовые аптечные спреи или раствор на основе кипячёной воды.
  • Ошибка: слишком сильное давление.
    Последствие: дискомфорт в ушах, кровотечения.
    Альтернатива: мягкое введение раствора, выбор устройства с контролем потока.
  • Ошибка: слишком частые промывания.
    Последствие: ослабление естественной защиты слизистой.
    Альтернатива: использовать процедуру только при заложенности или насморке.

А что если ребёнок жалуется на боль?

Дискомфорт при промывании чаще всего связан с перепадом давления, как при полёте на самолёте. Обычно неприятные ощущения проходят самостоятельно. Если же жидкость попала в ухо, достаточно наклонить голову — она стечёт обратно.

Плюсы и минусы процедуры

Плюсы

Минусы

Улучшает дыхание при простуде

Может вызвать дискомфорт

Снижает риск отита

Требует правильной техники

Уменьшает потребность в антибиотиках

Нельзя использовать обычную воду

Подходит при аллергии

Не рекомендуется слишком маленьким детям без контроля врача

FAQ

С какого возраста можно промывать нос?
Капли разрешены с рождения, спреи — с 6 месяцев, устройства "Долфин" и "Аквамарис" — с 3-4 лет.

Можно ли промывать нос каждый день?
Нет. При злоупотреблении слизистая теряет естественную защиту. Делать это стоит только при насморке или аллергии.

Какой раствор лучше?
Для детей подходят изотонические (0,9% NaCl). Гипертонические растворы могут вызвать жжение.

Мифы и правда

  • Миф: промывания вызывают отит.
    Правда: при правильной технике риск минимален, а вероятность заболеть наоборот снижается.
  • Миф: можно использовать обычную воду.
    Правда: это опасно, так как возможна инфекция. Подходит только стерильный или аптечный раствор.
  • Миф: чем чаще промывать, тем лучше.
    Правда: слишком частые процедуры снижают защиту слизистой.

Три интересных факта

  1. Устройства для промывания носа — от древних нети-потов до современных ирригаторов — известны ещё с йогической практики в Индии.
  2. В США использование солевых спреев у детей контролируется FDA, а в России — Минздравом.
  3. Промывания помогают не только при насморке, но и при аллергии, уменьшая необходимость в лекарствах.

Исторический контекст

Традиция очищать нос солёной водой упоминается в древних медицинских трактатах Индии и Китая. В Европе метод стал активно применяться с XIX века, а массовое распространение получил после появления аптечных растворов и специальных устройств.

