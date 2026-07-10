Сосудосуживающие капли меняют слизистую носа: последствия могут оказаться необратимыми

Длительное использование сосудосуживающих средств при насморке грозит пациентам необратимыми изменениями слизистой оболочки, вплоть до необходимости хирургического вмешательства. О скрытых рисках, которые несут в себе популярные аптечные препараты, NewsInfo рассказала терапевт Анна Белоусова.

Специалисты нередко наблюдают пациентов, чья борьба с заложенностью носа превратилась в хроническую зависимость. О том, как постоянное использование спреев вредит здоровью, предупреждают многие отоларингологи и врачи общей практики.

При регулярном применении сосудосуживающих средств нарушается процесс нормального кровоснабжения тканей носоглотки, рассказывает врач. В результате слизистая оболочка перестает функционировать корректно, что нередко приводит к ее патологическому разрастанию, известному как гипертрофия. Важно понимать, что медикаментозный ринит требует особого подхода, так как организм начинает требовать очередную дозу препарата для облегчения дыхания.

"От капель развивается зависимость, идет определенная игра сосудов, гипертрофия слизистой может развиться, может не развиться, кому как повезет. У некоторых склонность к гипертрофии развивается вплоть до полипов, часто именно наличие полипов служит показанием к операции в дальнейшем. Не у всех это происходит, у некоторых полипы не развиваются, но тем не менее слизистая постоянно дерганная игрой сосудов", — отметила Белоусова.

Врачи подчеркивают, что последствия такого "лечения" могут быть непредсказуемыми. Исследования показывают, что длительное воздействие капель бывает связано с нарушениями, при которых сосудосуживающие препараты негативно влияют на сердечный ритм и уровень артериального давления.

По словам эксперта, у тех, кто попал в зависимость от капель, существует всего два пути избавления от нее: болезненное "отлучение" от препарата через преодоление отека или плановая операция у хирурга-отоларинголога. При выборе консервативного пути многим помогают альтернативные средства, например, травяные капли, однако это индивидуальный процесс. Пациентам, которые часто страдают от отеков, следует также учитывать, что признаки аллергии часто маскируются под простудные явления, что усложняет постановку диагноза.

"Перестать капать сосудосуживающие и перетерпеть. В инструкциях, как правило, написано не более четырех-пяти дней капать, это очень важно соблюдать. Вылечивать нос какими угодно способами, к сосудосуживающим прибегать как можно реже", — порекомендовала терапевт.

Даже те, кто сознает опасность, иногда не могут отказаться от привычки, поскольку сопутствующие аллергические реакции делают использование бытовых средств невозможным. Стоит помнить, что затяжные симптомы простуды требуют врачебного контроля, чтобы не запустить болезнь до критического состояния.

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