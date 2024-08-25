Оставленные в пустоте: NASA разрабатывает способ вернуть космонавтов с МКС

Пока специалисты компании Boeing анализируют риски, связанные с возвращением на Землю астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора, которые находятся на борту Международной космической станции с июня из-за технических неполадок с кораблем Starliner, NASA разрабатывает планы на случай возможной экстренной ситуации.
Одним из возможных вариантов решения проблемы может стать возвращение астронавтов на Землю на борту Crew Dragon от SpaceX, который в настоящий момент пристыкован к станции. Однако такая альтернатива порождает новую сложность.
Скафандры, разработанные для Starliner, несовместимы с теми, что используют на Crew Dragon. Это означает, что Уильямс и Уилмору могут понадобиться возвращаться без скафандров. Хотя эти костюмы предназначены для внутрикорабельной деятельности (IVA) и отличаются от скафандров для выхода в открытый космос (EVA), астронавты надевают их на случай резкого падения давления в кабине, что может спасти их жизнь в чрезвычайной ситуации.
Причина несовместимости скафандров между Crew Dragon и Starliner кроется в программе NASA Commercial Crew. Эта инициатива финансировала разработку обоих кораблей, разрешив частным компаниям разрабатывать собственные решения при условии соблюдения общих стандартов безопасности NASA.
Однако программа не предусматривала требований к совместимости скафандров между разными системами. Таким образом, различные подходы Boeing и SpaceX к проектированию привели к тому, что их скафандры оказались несовместимыми.
Фото: en. wikipedia.org/NASA/Ben Smegelsky (This file is in the public domain)
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