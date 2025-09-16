Китайцев отрезали даже от Zoom: как NASA пытается вернуться на Луну быстрее КНР

В последние годы космос стал одной из главных арен геополитического соперничества США и Китая. Новое решение НАСА только подчёркивает этот факт: агентство официально запретило гражданам Китая доступ к своим объектам, внутренним сетям и даже к звонкам через Zoom. Мера затронула всех — включая тех, у кого есть визы и разрешение на проживание в США.

Новый запрет НАСА

Решение было принято на прошлой неделе и сразу вызвало бурные обсуждения в научной и политической среде. Запрет означает, что китайские граждане не могут:

посещать объекты и здания агентства;

подключаться к сетям, материалам и внутренним базам данных;

участвовать в онлайн-звонках, совещаниях и конференциях НАСА.

Пресс-секретарь агентства Бетани Стивенс подтвердила:

"НАСА приняло внутренние меры в отношении граждан Китая, включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к объектам, материалам и сетям для обеспечения безопасности работы", — сказала пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс.

Эти шаги показывают, что речь идёт не о визовых ограничениях, а о полном закрытии доступа к инфраструктуре.

Шпионские скандалы и угрозы безопасности

Фоном для новых правил стал громкий случай с инженером Чэньгуаном Гуном, имеющим гражданство Китая и США. Он признался в многолетнем промышленном шпионаже, в ходе которого похищал данные о:

сенсорах для защиты самолётов от ракет с инфракрасным наведением,

радиационно-устойчивых камерах на орбитальных спутниках раннего предупреждения.

Дополнительно в СМИ появились сообщения о вербовке китайских агентов в ВМС США. С учётом тесного сотрудничества НАСА с американскими военными риски утечки информации признаны критическими.

Лунная гонка: США против Китая

Ограничения совпали с активным этапом соперничества в освоении Луны. Бывшие сотрудники НАСА допускают, что китайские тайконавты могут первыми ступить на поверхность Луны. Но исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи это отрицает:

"Наша миссия — сохранить американское доминирование в космосе. Китай хочет туда попасть, но мы доберёмся первыми", — заявил и. о. главы НАСА Шон Даффи.

Даффи подчеркнул: возвращение на Луну — не цель сама по себе, а подготовка к будущим пилотируемым миссиям на Марс.

Политический контекст

С 2011 года в США действует закон, запрещающий НАСА сотрудничать с китайскими космическими организациями без отдельного разрешения Конгресса. Впрочем, в 2023 году был сделан прецедент: агентство обратилось к Конгрессу за разрешением использовать материалы, доставленные китайской миссией "Чанъэ-5".

Тогда администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что ближайшие два года будут решающими в лунной гонке США и КНР. В ответ китайские СМИ подчеркнули: США просто не могут игнорировать растущее влияние Пекина в космосе.

Внутренние трудности НАСА

На фоне внешнего противостояния агентство переживает и внутренние изменения:

В августе объявлено об ускорении планов строительства ядерного реактора на Луне.

Белый дом предложил увеличить финансирование пилотируемых миссий на 2026 год, но при этом урезал бюджет научных программ.

В июле НАСА сократило более 20% сотрудников — около 4 тысяч человек.

Эти шаги показывают: приоритет отдаётся проектам, связанным с космическим соперничеством, тогда как фундаментальная наука уходит на второй план.

Плюсы и минусы запрета

Плюсы Минусы Усиление защиты данных и инфраструктуры НАСА Усиление напряжённости в международных научных отношениях Снижение риска промышленного шпионажа Потеря доступа к талантливым учёным из Китая Подчёркивание приоритета национальной безопасности Снижение уровня научных обменов и совместных исследований Согласованность с законодательством США Риск "симметричных" ответных мер со стороны Китая

Сравнение: лунные программы США и Китая

Параметр США (NASA, Artemis) Китай (CNSA, "Чанъэ") Первая посадка План 2026-2027 гг. Ожидается до 2030 года Цель Постоянная база и подготовка к Марсу Создание исследовательской станции Технологии Ядерный реактор, корабль Orion, ракета SLS Ракета Long March 10, корабль нового поколения Международное сотрудничество ESA, Япония, Канада Россия, потенциально другие страны БРИКС Политический акцент Доминирование и лидерство Демонстрация статуса мировой державы

Советы шаг за шагом: как читать новость правильно

Понимать, что запрет — это часть геополитического соперничества, а не только про безопасность. Видеть, что у решения есть как плюсы (защита данных), так и минусы (потеря научных связей). Следить за развитием программ Artemis (США) и "Чанъэ" (Китай). Отделять реальные достижения (миссии, ракеты) от политических заявлений. Учитывать, что лунная гонка — подготовка к миссиям на Марс.

Мифы и правда

Миф : НАСА полностью прекратило сотрудничество с Китаем.

Правда : в 2023 году было исключение для материалов "Чанъэ-5".

Миф : Китай не сможет догнать США.

Правда : Китай уже догнал по ряду технологий и планирует посадку на Луну до 2030 года.

Миф: Запреты касаются только сотрудников НАСА.

Правда: они затрагивают всех граждан Китая, даже с визами США.

FAQ

Почему НАСА запретило доступ гражданам Китая?

Из-за риска шпионажа и утечек данных, особенно с учётом тесных связей агентства с военными.

Когда США вернутся на Луну?

По плану Artemis — в 2026–2027 гг.

Кто первым высадится на Луну: США или Китай?

НАСА заявляет, что это будут США, но эксперты считают, что Китай может опередить.

Исторический контекст

Подобные ограничения уходят корнями к "закону Вулфа" (2011 г.), который запретил НАСА сотрудничать с китайскими структурами. С тех пор противостояние только усиливается. Вспомним и "лунную гонку" 1960-х годов между США и СССР: именно тогда космос стал полем политического соперничества сверхдержав. Сегодня сценарий повторяется, только новым соперником Вашингтона стала Пекин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать угрозу кибершпионажа.

Последствие: утечка данных военных технологий.

Альтернатива: ограничение доступа и киберзащита.

Ошибка: полностью закрывать международные проекты.

Последствие: потеря научных контактов.

Альтернатива: выборочное сотрудничество (как в случае с "Чанъэ-5").

Ошибка: концентрироваться только на гонке с Китаем.

Последствие: урезание бюджета научных миссий.

Альтернатива: баланс между безопасностью и наукой.

А что если…

А что если Китай действительно высадится на Луну первым? Это изменит расклад сил в космической политике и создаст новые альянсы. США в ответ могут ускорить программу Artemis и нарастить инвестиции в космос, но статус "первого" на Луне в XXI веке достанется Пекину.

Сон и психология

Космическое соперничество влияет не только на инженеров, но и на общественное восприятие. Для американцев космос всегда был символом лидерства. Потеря статуса "первых" может психологически ударить по имиджу страны. В то же время амбиции Китая мобилизуют национальную гордость, превращая космос в инструмент внутренней политики.

Заключение

Запрет НАСА для граждан Китая стал новым эпизодом космического противостояния. Он отражает не только заботу о безопасности, но и борьбу за лидерство в освоении Луны. США делают ставку на Artemis и готовят базу для миссий на Марс, Китай планирует собственную станцию. Кто победит — покажет ближайшее десятилетие.

3 факта напоследок