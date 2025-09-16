Китайцев отрезали даже от Zoom: как NASA пытается вернуться на Луну быстрее КНР
В последние годы космос стал одной из главных арен геополитического соперничества США и Китая. Новое решение НАСА только подчёркивает этот факт: агентство официально запретило гражданам Китая доступ к своим объектам, внутренним сетям и даже к звонкам через Zoom. Мера затронула всех — включая тех, у кого есть визы и разрешение на проживание в США.
Новый запрет НАСА
Решение было принято на прошлой неделе и сразу вызвало бурные обсуждения в научной и политической среде. Запрет означает, что китайские граждане не могут:
-
посещать объекты и здания агентства;
-
подключаться к сетям, материалам и внутренним базам данных;
-
участвовать в онлайн-звонках, совещаниях и конференциях НАСА.
Пресс-секретарь агентства Бетани Стивенс подтвердила:
"НАСА приняло внутренние меры в отношении граждан Китая, включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к объектам, материалам и сетям для обеспечения безопасности работы", — сказала пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс.
Эти шаги показывают, что речь идёт не о визовых ограничениях, а о полном закрытии доступа к инфраструктуре.
Шпионские скандалы и угрозы безопасности
Фоном для новых правил стал громкий случай с инженером Чэньгуаном Гуном, имеющим гражданство Китая и США. Он признался в многолетнем промышленном шпионаже, в ходе которого похищал данные о:
-
сенсорах для защиты самолётов от ракет с инфракрасным наведением,
-
радиационно-устойчивых камерах на орбитальных спутниках раннего предупреждения.
Дополнительно в СМИ появились сообщения о вербовке китайских агентов в ВМС США. С учётом тесного сотрудничества НАСА с американскими военными риски утечки информации признаны критическими.
Лунная гонка: США против Китая
Ограничения совпали с активным этапом соперничества в освоении Луны. Бывшие сотрудники НАСА допускают, что китайские тайконавты могут первыми ступить на поверхность Луны. Но исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи это отрицает:
"Наша миссия — сохранить американское доминирование в космосе. Китай хочет туда попасть, но мы доберёмся первыми", — заявил и. о. главы НАСА Шон Даффи.
Даффи подчеркнул: возвращение на Луну — не цель сама по себе, а подготовка к будущим пилотируемым миссиям на Марс.
Политический контекст
С 2011 года в США действует закон, запрещающий НАСА сотрудничать с китайскими космическими организациями без отдельного разрешения Конгресса. Впрочем, в 2023 году был сделан прецедент: агентство обратилось к Конгрессу за разрешением использовать материалы, доставленные китайской миссией "Чанъэ-5".
Тогда администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что ближайшие два года будут решающими в лунной гонке США и КНР. В ответ китайские СМИ подчеркнули: США просто не могут игнорировать растущее влияние Пекина в космосе.
Внутренние трудности НАСА
На фоне внешнего противостояния агентство переживает и внутренние изменения:
-
В августе объявлено об ускорении планов строительства ядерного реактора на Луне.
-
Белый дом предложил увеличить финансирование пилотируемых миссий на 2026 год, но при этом урезал бюджет научных программ.
-
В июле НАСА сократило более 20% сотрудников — около 4 тысяч человек.
Эти шаги показывают: приоритет отдаётся проектам, связанным с космическим соперничеством, тогда как фундаментальная наука уходит на второй план.
Плюсы и минусы запрета
|Плюсы
|Минусы
|Усиление защиты данных и инфраструктуры НАСА
|Усиление напряжённости в международных научных отношениях
|Снижение риска промышленного шпионажа
|Потеря доступа к талантливым учёным из Китая
|Подчёркивание приоритета национальной безопасности
|Снижение уровня научных обменов и совместных исследований
|Согласованность с законодательством США
|Риск "симметричных" ответных мер со стороны Китая
Сравнение: лунные программы США и Китая
|Параметр
|США (NASA, Artemis)
|Китай (CNSA, "Чанъэ")
|Первая посадка
|План 2026-2027 гг.
|Ожидается до 2030 года
|Цель
|Постоянная база и подготовка к Марсу
|Создание исследовательской станции
|Технологии
|Ядерный реактор, корабль Orion, ракета SLS
|Ракета Long March 10, корабль нового поколения
|Международное сотрудничество
|ESA, Япония, Канада
|Россия, потенциально другие страны БРИКС
|Политический акцент
|Доминирование и лидерство
|Демонстрация статуса мировой державы
Советы шаг за шагом: как читать новость правильно
-
Понимать, что запрет — это часть геополитического соперничества, а не только про безопасность.
-
Видеть, что у решения есть как плюсы (защита данных), так и минусы (потеря научных связей).
-
Следить за развитием программ Artemis (США) и "Чанъэ" (Китай).
-
Отделять реальные достижения (миссии, ракеты) от политических заявлений.
-
Учитывать, что лунная гонка — подготовка к миссиям на Марс.
Мифы и правда
-
Миф: НАСА полностью прекратило сотрудничество с Китаем.
Правда: в 2023 году было исключение для материалов "Чанъэ-5".
-
Миф: Китай не сможет догнать США.
Правда: Китай уже догнал по ряду технологий и планирует посадку на Луну до 2030 года.
-
Миф: Запреты касаются только сотрудников НАСА.
Правда: они затрагивают всех граждан Китая, даже с визами США.
FAQ
Почему НАСА запретило доступ гражданам Китая?
Из-за риска шпионажа и утечек данных, особенно с учётом тесных связей агентства с военными.
Когда США вернутся на Луну?
По плану Artemis — в 2026–2027 гг.
Кто первым высадится на Луну: США или Китай?
НАСА заявляет, что это будут США, но эксперты считают, что Китай может опередить.
Исторический контекст
Подобные ограничения уходят корнями к "закону Вулфа" (2011 г.), который запретил НАСА сотрудничать с китайскими структурами. С тех пор противостояние только усиливается. Вспомним и "лунную гонку" 1960-х годов между США и СССР: именно тогда космос стал полем политического соперничества сверхдержав. Сегодня сценарий повторяется, только новым соперником Вашингтона стала Пекин.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать угрозу кибершпионажа.
Последствие: утечка данных военных технологий.
Альтернатива: ограничение доступа и киберзащита.
-
Ошибка: полностью закрывать международные проекты.
Последствие: потеря научных контактов.
Альтернатива: выборочное сотрудничество (как в случае с "Чанъэ-5").
-
Ошибка: концентрироваться только на гонке с Китаем.
Последствие: урезание бюджета научных миссий.
Альтернатива: баланс между безопасностью и наукой.
А что если…
А что если Китай действительно высадится на Луну первым? Это изменит расклад сил в космической политике и создаст новые альянсы. США в ответ могут ускорить программу Artemis и нарастить инвестиции в космос, но статус "первого" на Луне в XXI веке достанется Пекину.
Сон и психология
Космическое соперничество влияет не только на инженеров, но и на общественное восприятие. Для американцев космос всегда был символом лидерства. Потеря статуса "первых" может психологически ударить по имиджу страны. В то же время амбиции Китая мобилизуют национальную гордость, превращая космос в инструмент внутренней политики.
Заключение
Запрет НАСА для граждан Китая стал новым эпизодом космического противостояния. Он отражает не только заботу о безопасности, но и борьбу за лидерство в освоении Луны. США делают ставку на Artemis и готовят базу для миссий на Марс, Китай планирует собственную станцию. Кто победит — покажет ближайшее десятилетие.
3 факта напоследок
-
Запрет касается даже китайских граждан с визами США.
-
В 2023 году НАСА всё же сотрудничало с Китаем по миссии "Чанъэ-5".
-
В июле 2025 года агентство уволило более 20% персонала.
