Ребенок у стоматолога
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:35

От кривых зубов до остановки дыхания: чем грозит недоразвитая челюсть

Ортодонт Андрей Жук назвал причины сужения верхней челюсти у детей

Сужение верхней челюсти у детей — это не только вопрос внешности, но и серьезная медицинская проблема. Оно влияет на жевание, дыхание, речь и даже на психологическое состояние ребёнка. Если вовремя не заняться коррекцией, патология будет прогрессировать и осложнять жизнь во взрослом возрасте.

Чем опасно сужение верхней челюсти

Недоразвитая челюсть создаёт слишком мало места для зубов — они начинают расти неправильно, формируется скученность и кривизна. Это затрудняет чистку, повышает риск кариеса, налета и зубного камня.

Кроме того, нагрузка на зубной ряд распределяется неравномерно, что со временем приводит к проблемам с пародонтом.

Нередко сужение сопровождается уменьшением носовых ходов. В итоге ребёнок плохо дышит носом, страдает от недостатка кислорода, хуже спит и даже может столкнуться с апноэ сна — кратковременными остановками дыхания ночью.

Ортодонты отмечают и другие последствия:
• трудности с пережёвыванием пищи и, как следствие, перегрузка ЖКТ;
• головные боли из-за смещения височно-нижнечелюстного сустава;
• снижение слуха;
• дефекты речи;
• стресс и неуверенность в себе из-за искажённых пропорций лица.

Почему развивается патология

Врач-ортодонт Андрей Жук отмечает, что причины бывают врождёнными и приобретёнными.

"Гены влияют на развитие костной ткани челюстей, определяют их размер, взаимное расположение", — сказал врач-ортодонт Андрей Жук.

К факторам риска относятся:
• наследственность и нарушения внутриутробного развития;
• хронические заболевания ЛОР-органов, приводящие к ротовому дыханию;
• вредные привычки — сосание пальца, долгое использование соски;
• позднее введение твёрдой пищи в рацион;
• перенесённые болезни — рахит, инфекции, воспаления, нарушающие рост костей.

Диагностика

Родителям стоит насторожиться, если ребёнок плохо дышит носом, зубы прорезаются скученно или заметна узкая форма нёба. В таких случаях необходима консультация ортодонта.

Лучший возраст для диагностики и коррекции — до 9 лет, пока кости активно растут. Врач проводит осмотр, оценивает прикус и профиль лица. Для уточнения диагноза применяют компьютерную томографию и ортодонтические методы анализа зубных дуг.

Методы лечения

Современная стоматология предлагает несколько вариантов коррекции:
• съёмные и несъёмные расширяющие аппараты — устанавливаются в возрасте 7-9 лет и носятся около года;
• брекет-системы — для устранения скученности и межзубных промежутков;
• хирургическая коррекция — после 18 лет, если деформация выражена;
• миогимнастика — специальные упражнения для мышц лица, особенно эффективные в возрасте 3-7 лет.

Профилактика

Предотвратить сужение верхней челюсти во многом проще, чем лечить его. Для этого нужно:

  1. Лечить заболевания носоглотки, чтобы ребёнок не привыкал к ротовому дыханию.

  2. Постепенно вводить твёрдую пищу для развития жевательных мышц.

  3. Помогать малышу отказаться от соски и привычки сосать палец.

  4. Создавать спокойную атмосферу в семье, чтобы снизить стресс и вредные привычки.

  5. Раз в год посещать стоматолога для профилактического осмотра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: кормить ребёнка слишком долго только пюре.
Последствие: слабая нагрузка на челюсти, их недоразвитие.
Альтернатива: добавлять кусочки фруктов и овощей по возрасту.

Ошибка: не лечить хронический насморк.
Последствие: формирование привычки дышать ртом.
Альтернатива: регулярные визиты к ЛОР-врачу и терапия.

Ошибка: откладывать визит к ортодонту.
Последствие: необходимость сложного лечения во взрослом возрасте.
Альтернатива: консультация до 7-9 лет.

А что если…

Если оставить проблему без внимания, ребёнок может вырасти с выраженной деформацией лица, хроническими проблемами дыхания и нарушенной речью. Исправить это будет возможно только хирургическим путём — и то не всегда полностью.

Часто задаваемые вопросы

В каком возрасте лучше лечить сужение верхней челюсти?
Оптимально — до 9 лет, пока идёт активный рост костей.

Можно ли обойтись без брекетов?
На ранних стадиях помогают специальные аппараты и миогимнастика. Но при выраженной скученности без брекетов обойтись сложно.

Опасно ли ждать до подросткового возраста?
Да, чем старше ребёнок, тем труднее и дольше проходит лечение.

Исторический контекст

Проблемы прикуса известны ещё с античных времён. Археологи находили у древних греков и египтян примитивные приспособления для коррекции зубов. Современная ортодонтия оформилась лишь в XX веке, когда появились брекеты и расширяющие аппараты.

Заключение

Сужение верхней челюсти — это не только эстетика, но и здоровье ребёнка. Чем раньше родители заметят проблему и обратятся к ортодонту, тем проще и успешнее будет лечение.

