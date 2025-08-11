Магия, предательство и начало легенды: на экраны возвращается "Нарния"

Неожиданная новость для поклонников фэнтези: легендарная история Клайва Льюиса о Нарнии возвращается на экраны, и за камерой — автор одного из самых обсуждаемых фильмов последних лет, "Барби". Грета Гервиг решила взяться за адаптацию шестой книги цикла — "Племянник чародея", которая расскажет о самом начале волшебного мира, полюбившегося миллионам.

Новый взгляд на старую сказку

В центре сюжета окажутся Дигори Кирк и Полли Пламмер — юные исследователи, случайно открывшие врата в магическую вселенную через странные эксперименты дяди Дигори. Именно в этой истории раскрывается происхождение Нарнии и объясняется, как туда пришли ключевые персонажи, знакомые по предыдущим экранизациям.

Съёмки стартовали совсем недавно, а премьера уже назначена: ноябрь 2026 года. Показ планируется не только на Netflix, но и в формате IMAX — для тех, кто захочет погрузиться в магию на большом экране.

Кто сыграет в новой "Нарнии"

Кастинг получился впечатляющим. Белую Колдунью воплотит франко-британская актриса Эмма Маки — звезда сериалa "Сексуальное просвещение" и биографической драмы "Эмили".

Не менее значимая роль досталась Кэри Маллиган, известной по фильмам "Девушка, подающая надежды" и "Драйв". Ей предложено сыграть мать Дигори — женщину, чья судьба и болезнь становятся важной частью эмоциональной линии сюжета.

Переговоры также ведутся с Мерил Стрип: культовая актриса может озвучить или сыграть Аслана, который, по замыслу Гервиг, в этой версии будет женского пола. А на роль самого Дигори рассматривается Дэниел Крейг.