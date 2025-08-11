Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:36

Магия, предательство и начало легенды: на экраны возвращается "Нарния"

Грета Гервиг снимет фильм по "Племяннику чародея" Клайва Льюиса для Netflix и IMAX

Неожиданная новость для поклонников фэнтези: легендарная история Клайва Льюиса о Нарнии возвращается на экраны, и за камерой — автор одного из самых обсуждаемых фильмов последних лет, "Барби". Грета Гервиг решила взяться за адаптацию шестой книги цикла — "Племянник чародея", которая расскажет о самом начале волшебного мира, полюбившегося миллионам.

Новый взгляд на старую сказку

В центре сюжета окажутся Дигори Кирк и Полли Пламмер — юные исследователи, случайно открывшие врата в магическую вселенную через странные эксперименты дяди Дигори. Именно в этой истории раскрывается происхождение Нарнии и объясняется, как туда пришли ключевые персонажи, знакомые по предыдущим экранизациям.
Съёмки стартовали совсем недавно, а премьера уже назначена: ноябрь 2026 года. Показ планируется не только на Netflix, но и в формате IMAX — для тех, кто захочет погрузиться в магию на большом экране.

Кто сыграет в новой "Нарнии"

Кастинг получился впечатляющим. Белую Колдунью воплотит франко-британская актриса Эмма Маки — звезда сериалa "Сексуальное просвещение" и биографической драмы "Эмили".
Не менее значимая роль досталась Кэри Маллиган, известной по фильмам "Девушка, подающая надежды" и "Драйв". Ей предложено сыграть мать Дигори — женщину, чья судьба и болезнь становятся важной частью эмоциональной линии сюжета.
Переговоры также ведутся с Мерил Стрип: культовая актриса может озвучить или сыграть Аслана, который, по замыслу Гервиг, в этой версии будет женского пола. А на роль самого Дигори рассматривается Дэниел Крейг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Игорь Николаев публично обратился к жене в день её 43-летия вчера в 14:09

"Мы родные люди": трогательная исповедь Николаева жене в день её рождения

Композитор Игорь Николаев трогательно поздравил Юлию Проскурякову с днём рождения, а их совместное появление в 2025-м развеяло слухи о разладе.

Читать полностью » Amazon завершил съёмки приквела вчера в 13:06

Приквел к "Блондинке в законе" готов — зрителей ждёт неожиданная школьная история

Amazon завершил съёмки приквела "Блондинки в законе". Сериал "Эль" покажет юные годы героини, премьера — летом 2026 года.

Читать полностью » Режиссёр вчера в 12:55

Голливуд лишился азиатской звезды — решение приняли без суда и споров

Гильдия сценаристов США исключила Пак Чхан Ука и Дона МакКеллара за работу во время забастовки. Что стало причиной и какие последствия ждут участников?

Читать полностью » RadarOnline: Кейт Миддлтон готовится к роли королевы Великобритании вчера в 11:33

Дата неизвестна, но всё ближе: как Кейт Миддлтон идёт к трону Великобритании

Слухи о возможном досрочном восшествии принца Уильяма на престол усилились. Кейт Миддлтон уже готовится к роли королевы Великобритании.

Читать полностью » вчера в 10:29

90 лет Табакову: рейтинг ролей, которые пережили десятилетия

К 90-летию Олега Табакова "Мосфильм" назвал его лучшие роли — от Шелленберга в «Семнадцати мгновениях весны» до Обломова и короля Людовика XIII.

Читать полностью » Эксперт Палмер: семья Уэльских избегает статуса вчера в 9:24

Как статус "запасного" ломает судьбы: Уильям и Кейт решили не повторять ошибок

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ломают старые королевские традиции, чтобы их дети не повторили судьбу принца Гарри и других "запасных" наследников.

Читать полностью » Певец Прохор Шаляпин назвал Анастасию Волочкову своим близким другом вчера в 8:19

Певец, готовый спеть с Собчак: кого ещё ждёт в дуэте Шаляпин

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о дружбе и восхищении Анастасией Волочковой, вспомнил несостоявшийся дуэт и поделился новыми творческими планами.

Читать полностью » Продюсер Дворцов назвал причину редких сольных выступлений Натальи Подольской вчера в 7:14

Евровидение, громкие сцены… и тишина: куда исчезла сольная карьера Натальи Подольской

Почему Наталью Подольскую теперь чаще видят только рядом с мужем и что говорит продюсер о её шансах на сольный успех?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Что привезти из Санкт-Петербурга: список популярных подарков и деликатесов
Еда

Как приготовить салат с кириешками, фасолью и колбасой: пошаговый рецепт
Спорт и фитнес

Американская психологическая ассоциация назвала влияние спорта на психическое здоровье
Наука и технологии

Учёные IBM и Moderna предсказали структуру самой длинной мРНК на квантовом компьютере
Красота и здоровье

В Люберцах начали применять биорезонансную терапию для лечения хронической боли
Еда

Рецепт салата из моркови, сыра и яйца от шеф-повара
Еда

Как правильно приготовить клюкву с медом для здоровья
Авто и мото

ADAC: батарея Volkswagen ID.3 сохранила 91% ёмкости после 160 тыс. км пробега
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru