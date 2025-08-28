Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
© flikr.com by Carlos Díaz is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:47

Вашингтон завил, что может ответить на наркопоток из Венесуэлы

В Белом доме не исключили силовой сценарий в отношении Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о готовности американской администрации задействовать все доступные инструменты для противодействия наркотрафику из Венесуэлы. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном применении военной силы против Каракаса.

По словам пресс-секретаря, действующий американский лидер намерен использовать "каждый элемент мощи" Соединенных Штатов для прекращения потока наркотических веществ и привлечения виновных к ответственности. Ливитт подчеркнула, что ряд государств Карибского региона уже поддержали ранее проведенные американские операции, направленные на борьбу с транснациональной наркопреступностью.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о направлении трех кораблей Военно-морских сил США к венесуэльскому побережью. Согласно доступной информации, данная морская группировка должна усилить мониторинг и пресечение каналов поставки наркотических веществ в рамках региональной безопасности.

Эксперты отмечают, что подобные заявления происходят на фоне длительного политического и дипломатического кризиса между Вашингтоном и Каракасом. Ситуация осложняется тем, что Венесуэла остается одним из ключевых транзитных узлов для международной наркоторговли, по данным американских правоохранительных органов.

Аналитики обращают внимание на то, что любое возможное применение военной силы потребует сложных международных консультаций и может иметь серьезные последствия для региональной стабильности в Латинской Америке. В настоящее время дипломатические каналы между странами остаются крайне ограниченными.

