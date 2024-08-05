Главный нарколог Москвы Масякин назвал шесть симптомов алкоголизма

Главный внештатный специалист Центра наркологии города Москвы, доктор медицинских наук Антон Масякин назвал шесть критериев, по которым у человека можно выявить алкогольную зависимость.

Синдром алкогольной зависимости, по словам доктора Масякина, состоит из шести пунктов, однако поставить человеку соответсвующий диагноз можно основываясь уже на трех из них.

Первый симптом — у человека наблюдается постоянная непреодолимая тяга к употреблению спиртных напитков, перерастающая во второй симптом, характеризующийся потерей контроля над собой вовремя употребления алкоголя и невозможностью вовремя остановиться.

Третий симптом, свойственный зависимому человеку, это абстинентный синдром, или же говоря простым языком-желание "опохмелиться" после приема большого количества алкогольных напитков. Оно превращается в необходимость для человека для того, чтобы человек смог "встать на ноги"

Четвертым симптомом медик называет прогрессирующее повышение дозы спирта, употребляемого человеком с каждым разом.

Пятый симптом состоит в том, что человек, вопреки ухудшающемуся здоровью и предписаниям врачей, всё равно продолжает употреблять спиртосодержащие напитки, даже не взирая плохое самочувствие, вызванное алкоголем.

Заключительный симптом предполагает, что человек меняет свою роль и функции в обществе на бутылку спиртного, не замечая того, что он может приносить своими действиями, под влиянием алкоголя, ущерб родным, близким и окружению.

Врач добавил, что если хотя бы три из шести симптомов вы наблюдаете у себя или своего родственника, то пора обращаться к соответствующему специалисту, так как с течением времени, количество симптомов будет только возрастать и приведет к непоправимым последствиям.

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