Mobile menu button
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:28

Наряд, алкоголь и молчаливые правила: новогодний сценарий, от которого сегодня не по себе

В СССР новогодние продукты прятали за недели до праздника – Ностальгия по СССР и 90-м

В советские годы Новый год был главным семейным праздником, к которому готовились задолго до 31 декабря. За десятилетия вокруг него сформировался целый набор устойчивых привычек и ритуалов, многие из которых сегодня кажутся непривычными или даже странными. Об этом пишет автор Дзен-блога "Ностальгия по СССР и 90-м".

Праздничные продукты под строгим контролем

В условиях хронического дефицита продукты для новогоднего стола доставали заранее и берегли особенно тщательно. Консервы, сервелат, мандарины и шоколад часто появлялись в доме задолго до праздника и хранились "на особый случай". Любое посягательство на эти запасы воспринималось как почти семейное преступление.

"Не трогай, это на Новый год", — писали и говорили в советских семьях, подчёркивая ценность редких продуктов, отмечает автор блога "Ностальгия по СССР и 90-м".

Сегодня подобная практика утратила смысл: магазины предлагают широкий ассортимент, и необходимость делать запасы за недели до праздника исчезла.

Стол, который должен был ломиться

Советский новогодний стол символизировал изобилие, даже если в обычной жизни его не хватало. Хозяйки готовили десятки блюд: салаты, холодец, закуски и горячее. Подготовка занимала несколько дней, а после праздников еду доедали ещё долго.

Излишки часто пропадали, но само количество блюд считалось обязательным элементом праздника. Сегодня многие семьи предпочитают более компактное меню и отказываются от культа чрезмерного угощения.

Массовые семейные визиты

Новый год традиционно становился поводом для визитов родственников из других городов. В Москву и Ленинград приезжали целыми семьями, гостей селили у себя, кормили за общим столом и сопровождали по магазинам.

В современной реальности эта традиция почти исчезла. Возможность снять жильё на любой срок сделала такие визиты необязательными.

Наряд как часть ритуала

Даже домашний Новый год воспринимался как торжественное событие. Женщины надевали лучшие платья и украшения, мужчины — костюмы и галстуки. Внешний вид был частью праздничного сценария.

Сегодня многие предпочитают комфорт и встречают праздник в повседневной или домашней одежде, не придавая особого значения формальностям.

Открытки и застольные привычки

В отсутствие интернета новогодние открытки были главным способом поздравлений. Их подписывали от руки, отправляли заранее и хранили годами. Тиражи доходили до миллионов экземпляров.

Алкоголь и курение за праздничным столом считались нормой, даже в присутствии детей. Сейчас подобные сцены воспринимаются совсем иначе и чаще вызывают осуждение.

