Красивый кусок — смертельная ловушка: чем опасны нарезанные арбузы и дыни

Нарезанные до продажи арбузы и дыни могут стать причиной серьезного пищевого отравления. Об этом рассказала инфекционист Ольга Столярова в беседе с "Газетой.Ru".

Почему это рискованно

Врач отметила, что на поверхность мякоти при разрезе легко попадают патогенные бактерии с кожуры:

сальмонелла,

кишечная палочка,

листерия.

Ситуацию усугубляет контакт продукта с воздухом: это повышает вероятность заражения грибами и плесенью.

Нарушение санитарных норм

Опасность несут не только сами плоды, но и процесс их нарезки. Болезнетворные микроорганизмы могут попасть в мякоть с ножа или разделочной поверхности, если не соблюдены санитарные правила. А если половинки арбузов или дынь продаются прямо на обочине дороги, появляется еще и риск химического загрязнения.

Кому особенно опасно

"Употребление инфицированного арбуза может вызвать пищевое отравление, а также тяжелые осложнения у детей, беременных, пожилых и людей с иммунодефицитом", — подчеркнула Столярова.

Срок хранения

По словам специалиста, разрезанные плоды можно хранить только в герметичной упаковке, не более 2-4 часов при температуре около +4 °C.