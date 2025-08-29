Красивый кусок — смертельная ловушка: чем опасны нарезанные арбузы и дыни
Нарезанные до продажи арбузы и дыни могут стать причиной серьезного пищевого отравления. Об этом рассказала инфекционист Ольга Столярова в беседе с "Газетой.Ru".
Почему это рискованно
Врач отметила, что на поверхность мякоти при разрезе легко попадают патогенные бактерии с кожуры:
- сальмонелла,
- кишечная палочка,
- листерия.
Ситуацию усугубляет контакт продукта с воздухом: это повышает вероятность заражения грибами и плесенью.
Нарушение санитарных норм
Опасность несут не только сами плоды, но и процесс их нарезки. Болезнетворные микроорганизмы могут попасть в мякоть с ножа или разделочной поверхности, если не соблюдены санитарные правила. А если половинки арбузов или дынь продаются прямо на обочине дороги, появляется еще и риск химического загрязнения.
Кому особенно опасно
"Употребление инфицированного арбуза может вызвать пищевое отравление, а также тяжелые осложнения у детей, беременных, пожилых и людей с иммунодефицитом", — подчеркнула Столярова.
Срок хранения
По словам специалиста, разрезанные плоды можно хранить только в герметичной упаковке, не более 2-4 часов при температуре около +4 °C.
