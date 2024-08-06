Издание Responsible Statecraft пишет, что усиление Соединенных Штатов не уменьшит напряженность в отношениях с Россией, а, скорее, увеличит опасность ядерной войны.
В публикации говорится, что Вашингтону следует изучить способы смягчения напряженности в отношениях со своими главными конкурентами, в частности с Россией, вместо того, чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времен холодной войны.
По мнению издания, растущая ядерная мощь Вашингтона может привести к конфронтации, которой мир не видел со времен самых смертоносных дней холодной войны. РС предполагает, что сложившаяся ситуация может привести к ядерной войне, которая может спровоцировать конфликт.
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