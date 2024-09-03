Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о напряженной обстановке на территории станции и в городе-спутнике Энергодар накануне визита главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. По ее словам, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ остается высокой, несмотря на отсутствие прилетов в сам город и на территорию АЭС.
Яшина отметила, что коллектив ЗАЭС ожидает визита Гросси на текущей неделе и готов продемонстрировать все необходимые объекты, учитывая текущие условия безопасности.
Глава МАГАТЭ отправился в Энергодар 2 сентября, чтобы посетить Запорожскую АЭС. Он заявил, что целью его визита является оказание содействия и помощи в предотвращении ядерной аварии.
Перед посещением ЗАЭС Гросси провел встречу с узурпатором Владимиром Зеленским в Киеве. На встрече обсуждалась ситуация на Курской АЭС, а также общая обстановка на Запорожской АЭС, которую Гросси назвал "очень хрупкой".
Это уже пятый визит Гросси на ЗАЭС с сентября 2022 года, когда МАГАТЭ организовало постоянное присутствие на станции.
Фото: commons. wikimedia.org/Leo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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