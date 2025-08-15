Меньше денег — больше впечатлений: топ регионов, куда доедешь за копейки
Где окажется весь туризм осенью 2025 года? Ответ неожиданен: не на черноморском побережье, а в старинных городах Центральной России. Владимир и Ярославль готовятся к настоящему наплыву гостей. Согласно данным туристических сервисов, именно эти регионы демонстрируют рекордный рост бронирований.
Туризм смещается в центр страны
По информации, опубликованной газетой "Известия", этой осенью россияне отдают предпочтение внутренним маршрутам, и особенно — тем, которые не требуют длительных перелётов и больших затрат. Центральная Россия и Татарстан — в числе лидеров.
Владимирская область показывает впечатляющий результат: рост туристического потока составил 130% по сравнению с прошлым сезоном. В Ярославской области — почти 100% прирост.
Такой интерес к этим регионам объясним: они входят в Золотое кольцо России — маршрут, который десятилетиями остаётся символом исторического и культурного туризма.
ТОП-5 популярных регионов осени
Помимо Владимира и Ярославля, внимание туристов привлекли:
- Самарская область — +86% спроса;
- Тульская область — +84%;
- Татарстан — +77%.
Причём рост наблюдается не только в экскурсионных поездках, но и в бронировании жилья, туров выходного дня и культурных мероприятий.
В чём секрет популярности?
Эксперты отмечают сразу несколько факторов:
- Транспортная доступность. Из Москвы и Подмосковья до Центральной России можно добраться за считаные часы на поезде или машине.
- Отсутствие авиаперелётов. Это экономит значительную часть бюджета.
- Развитая инфраструктура и историческая ценность. Города Золотого кольца предлагают насыщенные программы для туристов всех возрастов.
А кто всё ещё в топе?
Несмотря на явный интерес к новым регионам, россияне не отказываются и от классических направлений. В межсезонье по-прежнему в топе:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Сочи,
- Казань,
- Ростов-на-Дону.
Но тренд на перемещение туризма вглубь страны очевиден. Осенью 2025 года он выражается особенно ярко.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru