Меньше денег — больше впечатлений: топ регионов, куда доедешь за копейки

Где окажется весь туризм осенью 2025 года? Ответ неожиданен: не на черноморском побережье, а в старинных городах Центральной России. Владимир и Ярославль готовятся к настоящему наплыву гостей. Согласно данным туристических сервисов, именно эти регионы демонстрируют рекордный рост бронирований.

Туризм смещается в центр страны

По информации, опубликованной газетой "Известия", этой осенью россияне отдают предпочтение внутренним маршрутам, и особенно — тем, которые не требуют длительных перелётов и больших затрат. Центральная Россия и Татарстан — в числе лидеров.

Владимирская область показывает впечатляющий результат: рост туристического потока составил 130% по сравнению с прошлым сезоном. В Ярославской области — почти 100% прирост.

Такой интерес к этим регионам объясним: они входят в Золотое кольцо России — маршрут, который десятилетиями остаётся символом исторического и культурного туризма.

ТОП-5 популярных регионов осени

Помимо Владимира и Ярославля, внимание туристов привлекли:

Самарская область — +86% спроса;

Тульская область — +84%;

Татарстан — +77%.

Причём рост наблюдается не только в экскурсионных поездках, но и в бронировании жилья, туров выходного дня и культурных мероприятий.

В чём секрет популярности?

Эксперты отмечают сразу несколько факторов:

Транспортная доступность. Из Москвы и Подмосковья до Центральной России можно добраться за считаные часы на поезде или машине.

Отсутствие авиаперелётов. Это экономит значительную часть бюджета.

Развитая инфраструктура и историческая ценность. Города Золотого кольца предлагают насыщенные программы для туристов всех возрастов.

А кто всё ещё в топе?

Несмотря на явный интерес к новым регионам, россияне не отказываются и от классических направлений. В межсезонье по-прежнему в топе:

Москва,

Санкт-Петербург,

Сочи,

Казань,

Ростов-на-Дону.

Но тренд на перемещение туризма вглубь страны очевиден. Осенью 2025 года он выражается особенно ярко.