Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маршрут Золотого Кольца
Маршрут Золотого Кольца
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Меньше денег — больше впечатлений: топ регионов, куда доедешь за копейки

ТОП-5 регионов по росту турпотока осенью 2025 года: Владимирская, Ярославская, Самарская области и Татарстан

Где окажется весь туризм осенью 2025 года? Ответ неожиданен: не на черноморском побережье, а в старинных городах Центральной России. Владимир и Ярославль готовятся к настоящему наплыву гостей. Согласно данным туристических сервисов, именно эти регионы демонстрируют рекордный рост бронирований.

Туризм смещается в центр страны
По информации, опубликованной газетой "Известия", этой осенью россияне отдают предпочтение внутренним маршрутам, и особенно — тем, которые не требуют длительных перелётов и больших затрат. Центральная Россия и Татарстан — в числе лидеров.

Владимирская область показывает впечатляющий результат: рост туристического потока составил 130% по сравнению с прошлым сезоном. В Ярославской области — почти 100% прирост.

Такой интерес к этим регионам объясним: они входят в Золотое кольцо России — маршрут, который десятилетиями остаётся символом исторического и культурного туризма.

ТОП-5 популярных регионов осени
Помимо Владимира и Ярославля, внимание туристов привлекли:

  • Самарская область — +86% спроса;
  • Тульская область — +84%;
  • Татарстан — +77%.

Причём рост наблюдается не только в экскурсионных поездках, но и в бронировании жилья, туров выходного дня и культурных мероприятий.

В чём секрет популярности?
Эксперты отмечают сразу несколько факторов:

  • Транспортная доступность. Из Москвы и Подмосковья до Центральной России можно добраться за считаные часы на поезде или машине.
  • Отсутствие авиаперелётов. Это экономит значительную часть бюджета.
  • Развитая инфраструктура и историческая ценность. Города Золотого кольца предлагают насыщенные программы для туристов всех возрастов.

А кто всё ещё в топе?
Несмотря на явный интерес к новым регионам, россияне не отказываются и от классических направлений. В межсезонье по-прежнему в топе:

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Сочи,
  • Казань,
  • Ростов-на-Дону.

Но тренд на перемещение туризма вглубь страны очевиден. Осенью 2025 года он выражается особенно ярко.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российский туризм вырос на 7% в 2025: Калмыкия лидирует с приростом 81,7% сегодня в 15:52

От степей до тайги: кто обошёл Краснодар и Москву по приросту гостей

Внутренний туризм России вырос на 7% за январь-июнь 2025: Калмыкия с приростом 81,7% обогнала Москву и Краснодарский край. Минэкономразвития раскрыло секрет успеха малых регионов.

Читать полностью » РЖД удваивает число скоростных поездов сегодня в 14:20

Не только быстрее: как РЖД превращает 'Аврору' в маршрут для тысяч новых пассажиров

РЖД с 26 октября удваивает количество скоростных поездов 'Аврора' между Москвой и Санкт-Петербургом: 4 пары рейсов вместо 2. Новые остановки в Твери, Бологое и Чудово, а с 1 ноября добавлены ночные рейсы по выходным.

Читать полностью » Судебный иск к Диснейленду: как закрытые аттракционы повлияли на решение сегодня в 13:57

Из-за закрытых аттракционов турист подал в суд на Диснейленд: чем всё закончилось

Житель Сеговии попытался вернуть деньги за поездку в Диснейленд из-за закрытых аттракционов, но суд отклонил иск. Узнайте детали и последствия.

Читать полностью » Самые популярные кемпинг-лагеря в России сегодня в 12:57

Россия под открытым небом: лучшие места для кемпинга

Пять популярных кемпинг-лагерей России, которые сочетают близость к природе, удобства и атмосферу свободы.

Читать полностью » Популярные направления для глэмпинга в России сегодня в 11:55

Пять глэмпингов в Росии: где можно проснуться с видом на горы или море

Пять глэмпингов России, которые объединяют комфорт и природу, предлагая уникальный отдых в живописных уголках страны.

Читать полностью » Туристические объекты России с оригинальным жильём сегодня в 10:52

Пять вариантов ночлега в России, которые вы не забудете: от маяка до кроны дерева

Пять необычных мест в России, где ночлег становится приключением: от маяков и иглу до домиков на деревьях.

Читать полностью » Кулинарные маршруты по городам Центральной России сегодня в 9:50

Вкусное путешествие: пять гастрономических открытий в сердце России

Пять городов Центральной России, где гастрономический тур превращается в настоящее приключение со вкусом и историей.

Читать полностью » Где можно переночевать в исторических особняках России сегодня в 8:49

Сон в особняке: гостиницы, в которых оживает атмосфера старой России

Пять городов России, где можно провести ночь в старинном особняке, насладившись архитектурой и атмосферой прошлых веков.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

В Риме найдена мраморная голова, возраст которой составляет около 2000 лет
ЮФО

ПВО отразила атаку украинских дронов на астраханский порт Оля
Авто и мото

Мифы о безопасности автомобилей: исследование от автоэкспертов
УрФО

Глава Минпромторга РФ протестировал новый российский троллейбус "Синара" в Челябинске
СЗФО

Археологи обнаружили уникальные "берестяные" захоронения в исчезнувшем Пустозерске
Дом

Уборка без усилий: используйте сушильные салфетки для защиты от пыли на окнах и подоконниках
СКФО

На Северном Кавказе к электросетям подключили более 8 тысяч новых потребителей
Красота и здоровье

Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru