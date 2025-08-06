Тайный враг Наполеона: что на самом деле убило его армию в России

Шокирующее открытие: оказывается, не только русские морозы и голод уничтожили армию Наполеона в 1812 году. Учёные обнаружили, что солдат косили опасные инфекции, о которых раньше лишь догадывались.

Что погубило Великую армию?

Наполеон вторгся в Россию с 600-тысячным войском, но к декабрю 1812 года от него осталось меньше половины. Историки считали, что главные враги французов — холод, голод и тиф. Однако новое исследование раскрыло ещё более страшную правду.

Международная команда генетиков, химиков и историков изучила ДНК из зубов 13 погибших солдат наполеоновской армии. Результаты оказались неожиданными:

Salmonella enterica — возбудитель паратифа;

Borrelia recurrentis — причина возвратного тифа.

Обе болезни процветают в условиях антисанитарии, скученности и ослабленного иммунитета. Отступающая армия, лишённая продовольствия и крова, стала идеальной средой для их распространения.

Почему это важно?

Это исследование не просто уточняет исторические факты — оно показывает, как современные технологии позволяют по-новому взглянуть на прошлое. Теперь мы знаем: солдаты гибли не только от пуль и морозов, но и от невидимых убийц — бактерий.