Смертельный холод и болезни: трагическая судьба солдат Наполеона в Вильнюсе

Вы знали, что инфекционные болезни сыграли ключевую роль в гибели армии Наполеона во время её отступления из России? Недавние исследования, проведенные генетиками, подтвердили это, выявив возбудителей паратифа и возвратного тифа в останках солдат, найденных в Вильнюсе.

Массовое захоронение в Вильнюсе

В 2001 году во время строительных работ в литовской столице были обнаружены останки солдат французской армии, погибших после сражения на Березине. В общей сложности в могиле нашли останки как минимум 3269 человек, из которых 98,5% были мужчинами. Исследования показали, что на костях не было следов от пуль или холодного оружия, что подтверждает исторические данные о том, что солдаты погибли от болезней, голода и холода.

Группа ученых под руководством Реми Барбье из Института Пастера провела анализ ДНК из зубов 13 солдат. В результате исследования были обнаружены фрагменты ДНК возбудителя паратифа С в четырех образцах и возвратного тифа в одном. Это первое подтверждение того, что именно паратиф стал одной из причин гибели солдат во время Отечественной войны 1812 года.

Долгожданные результаты

Ранее, почти 20 лет назад, учёные уже сообщали о находках, связанных с болезнями, унесшими жизни солдат. В частности, в их анализах были обнаружены платяные вши, которые переносили бактерию, вызывающую волынскую лихорадку. Однако в новых образцах не нашли следов этих патогенов, что ставит под сомнение их роль в трагедии.

Хотя в Вильнюсе были найдены массовые захоронения, останки солдат из битвы при Ватерлоо остаются практически неизвестными. Это вызывает вопросы о судьбе тех, кто пал в этом кровопролитном сражении.

Исследования продолжаются, и, возможно, вскоре мы узнаем больше о том, какие инфекции стали настоящей причиной катастрофы для армии Наполеона.