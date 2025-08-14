Зубы солдат Наполеона раскрыли тайны их гибели: что они скрывают

Учёные исследовали ДНК из зубов 13 человек, найденных в массовом захоронении солдат Наполеона в Вильнюсе. В четырёх образцах обнаружили следы паратифа С, а в одном — возвратного тифа. Это подтверждает, что инфекции сыграли ключевую роль в гибели армии во время отступления из России в 1812 году.

Роковое отступление

Великая армия Наполеона, насчитывавшая до 600 тысяч человек, вторглась в Россию в июне 1812 года. Уже к сентябрю французы заняли Москву, но оставаться в сожжённом городе было невозможно. Отступление, длившееся с октября по декабрь, превратилось в катастрофу: солдат косили холод, голод и болезни. К концу года от армии остались лишь жалкие остатки.

В 2001 году в Вильнюсе во время строительных работ нашли братскую могилу с останками более 3 200 солдат. Большинство из них — мужчины, погибшие не от ран, а от истощения и болезней. Вместе с ними обнаружили фрагменты униформы и кости лошадей.

Ранее в этом захоронении уже находили следы инфекций: ДНК возбудителей волынской лихорадки и сыпного тифа. Новое исследование подтвердило наличие других смертоносных болезней — паратифа С и возвратного тифа.

Что удалось выяснить?

Паратиф С (Salmonella enterica) обнаружен у четырёх человек. Это первое прямое доказательство его роли в гибели солдат.

Возвратный тиф (Borrelia recurrentis) найден у одного из погибших. Его переносчики — вши, которые могли быстро распространяться в тяжёлых условиях.

Следов ранее выявленных патогенов (волынской лихорадки и сыпного тифа) в этой выборке не нашли, но выборка пока слишком мала для окончательных выводов.

Интересно, что если в Вильнюсе массовые захоронения сохранились, то под Ватерлоо останки солдат практически не встречаются. Почему? Об этом — в нашем материале "В поисках утраченных мертвых".